Тысяча пятьсот квадратов для чемпионов

Накануне 30-летнего юбилея физкультурно-оздоровительному центру «Белые камни» преподнесли отличный подарок — на базе учреждения распахнул двери крытый модульный спортивный зал. В торжественной церемонии принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

Объект площадью 1,5 тыс. кв. м возвели в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». В строительство вложили более 190 млн рублей, из которых около 134 млн рублей — средства государственного бюджета.

Руководитель республики напомнил, что в 2021 году была разработана и утверждена концепция оздоровления и развития детей. «Перед нами стояла задача не просто отремонтировать площадки, а создать многофункциональную инфраструктуру, где ребята круглый год могут развиваться физически, реализовывать свои мечты в мире спорта, а педагоги — оттачивать тренерское мастерство. В планах — открытие здесь модульного бассейна», — добавил Олег Николаев.

Также Олег Алексеевич подчеркнул, что аналогичные объекты построят в детских оздоровительных лагерях «Росинка» и «Звездный». Вообще появление подобных сооружений позволит проводить длительные сборы командам по различным видам спорта. Для атлетов подготовлены просторные раздевалки. Также закуплен необходимый инвентарь для занятий спортивной борьбой, баскетболом, гимнастикой, мини-футболом. Глава Чувашии оценил условия для тренировок.

Кстати, выездные занятия провели представители сразу нескольких учреждений республики, в том числе воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова и Региональной школы футбола. А уже с 30 мая распланирован график тренировочных мероприятий.