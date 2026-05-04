Дом для параатлетов

На базе республиканской спортшколы олимпийского резерва № 3 открылся демонстративно-просветительский центр по адаптивному спорту.

Главная цель новой организации — привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физкультурой и спортом. С работой учреждения ознакомился министр Василий Петров. По словам руководителя отраслевого ведомства, планируется проведение мастер-классов, паралимпийских уроков. Кроме того, в центре будут заниматься участники и ветераны специальной военной операции.

Параатлеты успели опробовать новое оборудование: стрелковый тренажер, велотренажер и тренажер «Гребля». Кроме того, здесь подготовлена волейбольная площадка для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщили в Минспорта Чувашии.

Между тем

На стадионе «Олимпийский» стартовали первенства России по легкой атлетике по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых, а также Всероссийские соревнования по ПОДА. Материал о состязаниях читайте в следующих номерах «СЧ».