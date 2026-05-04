Сергей Козырев — на пьедестале международного турнира, а Виталий Глазков выиграл первенство Азии

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова Сергей Козырев завоевал бронзовую медаль международного турнира памяти Али Алиева в Дагестане. Сергей взял заслуженную награду в весовой категории до 97 кг.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Представитель республики Виталий Глазков стал победителем первенства Азии в китайской провинции Хайнань. Воспитанник спортшколы имени В.С. Соколова в весе до 53 кг по результатам приседа, жима лежа и тяги в сумме троеборья поднял 500 кг.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Сборная Чувашии взяла 18 медалей на первенстве ПФО в Саранске. Среди девочек в личном многоборье Виктория Тонконогова первенствовала по программе кандидатов в мастера спорта (КМС). Татьяна Терентьева одержала победу, а Ксения Кошелева финишировала на второй позиции среди перворазрядников. У мальчиков Демид Щербаков замкнул пьедестал почета по КМС. На отдельных снарядах Виктория Тонконогова оказалась вне конкуренции на опорном прыжке и брусьях и стала третьей в вольных упражнениях. В свою очередь, Сергей Раськин завоевал пять медалей — талантливый гимнаст выиграл вольные, взял «серебро» на коне и опорном прыжке и «бронзу» — на брусьях и перекладине. Также отличились Маргарита Леонтьева, София Семенова, Татьяна Терентьева, Ксения Кошелева и Василиса Лукьянова.

КОННЫЙ СПОРТ. Воспитанники спортшколы по конному спорту показали отличный уровень мастерства на Кубке Нижегородской области. По итогам соревнований в копилке спортсменов региона 10 медалей различного достоинства.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Воспитанники спортшколы имени В.С. Соколова завоевали четыре награды второго этапа 13-й летней Спартакиады учащихся. По результатам соревнований Анна Алюшина победила в весе до 71 кг, а Мансур Шомахов добился аналогичного результата в весовой категории до 96 кг. Ольга Комарова заняла второе место среди спортсменов до 81 кг, а в этом же весе у парней Максим Ефимов стал серебряным призером.

