«Черная графиня»: когда кончается игра и начинается реальный выбор

В сети разворачиваются споры вокруг финала сериала «Черная графиня» — заключительная серия вышла в прошлый четверг. По жанру это герметичный детектив с элементами мистики. Зрители-прагматики, понимающие, что призраки не могут убивать живых людей, финалом недовольны. С другой стороны, тем, кто верит в потусторонние силы, наверное, хотелось именно такой концовки. Возможно, последняя серия для этой истории важна только для того, чтобы понять, кто из героев останется в живых, и оправдать название, а многие ответы дает предыдущая. Гораздо интереснее финала эпизоды, когда детектив превращается в психологический триллер.

Режиссеры — Илья Куликов, Иван Корвин,

серий — 8,

места съемок — Москва, Васильевский замок в Московской области

Десять актеров: пятеро мужчин и пять девушек — играют иммерсивный спектакль длиной в два выходных для единственного зрителя. Вариантов сценария несколько: он меняется в зависимости от реакции гостя. Сценой стал особняк XIX века, напичканный видеокамерами. С их помощью режиссер спектакля Тимур (Юрий Чурсин) и профессиональный психолог Алиса (Тамара Адамова) следят за действием и эмоциями зрителя и подсказывают артистам в наушники, что делать дальше, если гость начинает скучать. Впрочем, тексты были заготовлены на все случаи жизни.

Подготовка к каждому действу идет несколько месяцев, потому что билет на спектакль стоит миллион рублей, и пожелавший его купить изучается досконально. В том, что в его прошлом копаются посторонние люди, гость, конечно, не знает, а постановщики хотят добиться от спектакля терапевтического эффекта. Растроганный благодарный зритель может не только оставить щедрые чаевые, но и невольно разрекламировать проект — начать рассказывать о нем в своем окружении. А чтобы отключить человека от его повседневности, действие спектакля разворачивается в XIX веке. Для этого и нужен старинный особняк в лесу. Мобильной связи нет, гостей доставляют на вертолете: тут захочешь — не убежишь.

Когда роль становится судьбой

Гостем 12-го спектакля является очень сдержанный и холодный Борис в исполнении Кирилла Кяро. Он спокойно слушает диалоги актеров, подсматривает в услужливо подготовленное окошечко за прекрасной блондинкой, которая в соседней комнате готовится принять ванну, и, судя по скучающему лицу, наверное, в какой-то момент перестает понимать, за что заплатил такие деньги.

Выводить гостей из хандры, склоняя к интимной близости с актрисами или актерами, если билет купила женщина, идея достаточно примитивная. Но с предыдущими зрителями она срабатывала. Тимур готовил артистов к тому, что на спектаклях им все придется делать «по-настоящему». Поэтому, когда Глеб по сценарию выстрелил в Юрия, тот упал и больше не поднялся, то труппа в его смерть даже не поверила. Бутафорское ружье оказалось заряжено боевым патроном. Борис тоже решил, что это часть действия. «Я прошу прощения, а это ведь все еще спектакль?» — с надеждой спрашивает он у актеров, склонившихся над телом. А дальше история разворачивается по сценарию романа Агаты Кристи «Десять негритят».

Блондинку Арину, за которой подсматривал Борис, находят повешенной. Спутниковый телефон — единственная связь с внешним миром — разбит. Решив изучить запись с видеокамер, труппа видит сцену близости Арины с Петром. А он, мало того, что женат, так еще и супруга Оля смогла пройти кастинг и попасть в этот же коллектив. В каждой следующей серии в доме срабатывают все новые смертельно опасные ловушки, и труппа редеет. Актерам подкидывают то шахматного черного ферзя, то карту Таро с повешенным, то костяшку домино, словно подсказывая — это все игра. Только по чьим правилам она идет теперь, и можно ли в ней выиграть? Впрочем, сами герои настолько погружены в придуманный Тимуром мир, что долго не видят грань между спектаклем и реальной жизнью.

«Они играют роль, что на самом деле они не играют»

Смысл фильма не в том, чтобы показывать убийства, организованные с изощренной или даже извращенной фантазией, и вселять ужас в сердца зрителей, тем более, что есть сцены не просто мрачные, а жуткие. Прежде всего важна реакция героев, которые, даже осознав, что стали частью чужого спектакля-хоррора, не могут договориться и объединиться.

Это выяснение отношений на высоком градусе эмоций быстро бы нас утомило, если бы не флешбэки с отбора в труппу и последующих репетиций, которые были больше похожи на психологические командообразующие тренинги. Тимур, наблюдая за артистами по видеокамерам, вероятно, чувствовал себя кукловодом, дергающим за ниточки своих героев. Хотя, если разобраться, ниточка у них была одна — страх потерять эту работу. Гонорары за спектакли были способны решить многие материальные проблемы молодых актеров, а резонанс, который проект вызвал в профессиональной среде, обеспечил бы им востребованность в будущем.

Юре, чтобы попасть в труппу, потребовалось сыграть перед Тимуром этюд: изобразить хирурга, у которого на операционном столе только что умер ребенок. Чтобы руки не дрожали, он протыкает себе кисть острым карандашом. По-настоящему, до крови. В следующий раз режиссер просит Юру докладывать ему обо всем, что происходит внутри труппы, кто и как оценивает жесткий стиль его управления. Юра не то, что не отказывается, а отвечает: «Сочту за честь». Возможно, ему кажется, что это задание сблизит его с Тимуром. Но на следующей же репетиции режиссер озвучивает актерам их же слова и бросает, уходя: «Поздравляю: у вас в труппе есть стукач. И это Юра».

Оля и Петя давно хотели ребенка, но беременность все не наступала. Она делала ЭКО: одну попытку, вторую. И вот долгожданная радость! Одновременно с этим Оля узнает, что прошла кастинг на иммерсивный спектакль. Петя категорически против: эмоциональные перегрузки могут негативно отразиться на течении беременности. Но Оле нужна эта работа и перспективы, которые она может открыть. Еще и Тимур узнает, что одна из актрис в положении. Его разговор с Олей нам не показывают, но о том, что супруга сделала аборт, не посоветовавшись ни с кем, Пете становится известно только сейчас.

Актеры не верят в реальность убийств, думая, что это очередная чудовищная манипуляция Тимура, что это он решил провести их через все круги ада. Юра бросает обвинение, что Тимур заставлял его не только доносить на коллег, но и насиловать Таню на одной из репетиций. «Я никогда никого ни к чему не принуждал! Все, что вы сделали, вы сделали по своей собственной воле!» — отвечает режиссер. И в этот момент ему однозначно веришь. И у Юры, и у Оли, и у остальных ребят был выбор. Они могли отказать Тимуру и даже уйти, если просьбы постановщика не сочетаются с их внутренней моралью. Но спектакль оказался важнее. Так что во многом эта история — про выбор. Только мы, проходя развилку, не всегда осознаем, куда тропинка может завести.

Маски сброшены

Характеры героев в сериале трансформируются и по-настоящему раскрываются только в момент опасности. Даже Тимур видит труппу с новой стороны: «Вы действительно настоящие психи! Я-то думал, это я без тормозов, но вы действительно не в себе!»

Борис из скучающего зрителя превращается в настоящего лидера (не имея характера, миллиарды не заработаешь). Из актеров не поддаются истерике, страху, не начинают обвинять других только Кира (Александра Власова) и Игорь Коровин (Олег Васильков), он старше всех и уже имеет звание заслуженного артиста. Они и выживают. Благодаря собранности и внимательности не попадают в расставленные по всему дому ловушки. Хотя Коровин в определенный момент просто перестает бояться: терять уже нечего.

Только в шестой серии герои осознают, что за ними продолжают наблюдать и манипулировать, и в этом особняке они не одни. «Единственное, что может нам сейчас помочь, это трезвый и холодный ум», — пытается настроить оставшихся в живых Борис. Но он-то бизнесмен, он умеет управлять эмоциями в реальности, актеры же — люди с более тонкой душевной организацией. Даже иногда закрадывалась мысль, за что так прошлись по актерскому цеху, обнажая всю эгоистичность профессии? Не стал ли этот сериал желанием режиссеров отомстить артистам за все истерики на площадке?

Две плоскости: реальность, в которой одни люди погибают, а другие не знают, как остановить череду смертей, и их воспоминания с репетиций — самые важные.

Историко-мистическая линия с «черной» графиней — женщиной в трауре — кажется несколько притянутой. Понятно, что дом — тоже персонаж, и у него должны быть тайны. Еще в первой серии артисты, как дети, рассказывают страшилки, чтобы вызвать эмоции: в этом особняке крестьяне заживо замуровали свою сумасшедшую госпожу. Муж с детьми поехал в соседнее имение в гости. Его нашли мертвым, а карета с детьми пропала. Их долго искали, и каждый день ожиданий и страхов сводил молодую женщину с ума. В итоге она начала отнимать крестьянских детей, но обращалась с ними совсем не по-матерински.

Как в доме, который пережил революцию, национализацию, потом Великую Отечественную, сохранился гребень графини — загадка сценария. Как в заснеженном лесу, спустя полтора века после гибели детей, герои наткнулись на остатки кареты и мумии и не включили логику — уже вопрос к персонажам. Строя версии, кто может быть убийцей, Борис сразу исключил женщину: перетаскивать тела из комнаты в комнату — тут неженская сила нужна. Или у заказчицы был помощник-мужчина. Организатор вне действия, он наблюдает и дает указания, а кто-то из труппы работает на него — самая правдоподобная версия, которую озвучивали зрители в соцсетях и на одном из чебоксарских форумов. Вопрос лишь в конкретных персонажах.

Но создатели сериала, видимо, решили удивить непредсказуемостью финала. Кстати, последняя серия, несмотря на всю мистификацию, тоже про выбор. У Бориса будет возможность уйти, но он отказывается сделать это один. Отказывается оставить тех, кто вместе с ним сумел выжить в этом иммерсивном аду, хотя уже знает: все их слова лживы, потому что это всего лишь текст роли. Поэтому, если в начале сериал и кажется похожим на «Десять негритят», то потом уходит в совершенно другую стезю. Здесь мстят не за убийства прошлых лет, а за игру с чужими чувствами, хотя труппа считает это лишь профессионально выполненной работой.