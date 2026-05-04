Театралы поздравили с юбилеем заслуженную артистку Чувашии Александру Зайцеву

В ее жизни нет места скуке

Она превосходно шьет и вяжет, вкусно готовит и лихо крутит педали, рассекая на велосипеде по дорогам родной республики. А в ясный морозный день не прочь встать на лыжи, да и навернуть километр-другой, мчась навстречу солнцу и ветру. Но главной страстью заслуженной артистки Чувашии Александры Зайцевой была и остается сцена. Сначала в Трехбалтаевской средней школе, где она ярко заявляла о себе в художественной самодеятельности, потом — в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, оконченном с красным дипломом, а затем — в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова. Здесь Александра Николаевна трудится с 1983 года, покорив сердца сотен зрителей и коллег «по цеху», от души поздравивших ее с юбилеем.

Всякий раз, появляясь на подмостках даже в эпизодической роли, актриса заряжает публику и партнеров по спектаклю своей кипучей энергией и заразительной улыбкой. В ее репертуаре — образы в пьесах самых разных эпох и жанров, от развернутых драматических полотен до искрометной буффонады. Среди них Мария Розария («Неаполь — город миллионеров» Эдуардо де Филиппо) и Таня Сыромятова («Женитьба Белугина» Александра Островского), Виветта («Арлезианка» Альфонса Доде) и Анютка («Власть тьмы» Льва Толстого), Джулия («Утешитель вдов» Джузеппе Маротты и Белизарио Рандоне) и Шура («Свидание у черемухи» Александра Ларева).

«Актриса сыграла много разноплановых ролей. Является участницей Международных фестивалей тюркоязычных театров «Науруз» и «Туганлык» в Казани и Уфе, гастролей в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Набережных Челнах, Самаре, Ульяновске, Тольятти и Оренбурге. Ее творчество широко известно за пределами Чувашии», — указано в энциклопедии Шемуршинского района (2018), и это далеко не все достижения Александры Николаевны. Она дважды становилась лауреатом республиканского конкурса «Узорчатый занавес» в номинации «Лучшая эпизодическая роль», а гастрольная карта за прошедшие годы существенно разрослаcь.

Живой отклик у публики вызвали трогательные, одинокие и вместе с тем до умопомрачения смешные Ираида Семеновна («Баба Шанель» Николая Коляды), которой по пьесе аж 80 лет, и «иссохшая, глухая старуха» Авдотья («Выходили бабки замуж» Флорида Булякова). В этих образах, относящихся к категории возрастных, артистка сумела проявить не только свою творческую индивидуальность, раскрывшуюся целой палитрой радужных красок, но и виртуозное владение техникой ансамблевой игры, без чего спектакли бы не сложились.

Случались и настоящие эксперименты. Так, например, в 2004 году имениннице довелось сыграть Козу в комедии Николая Сидорова «Ҫитӗр качаки» (Сидорова коза), буквально фонтанирующей бойким народным юмором и настраивающей на позитивный лад даже тех, кто не верит в магическую силу театра. Наверное, поэтому постановка так приглянулась зрителям и долго не сходила со сцены. Да и для самой актрисы комедийные роли — особая слабость, будь то Явдоха («Любовь и тыква» Ивана Стаднюка) или Ануш («Ханума» Авксентия Цагарели), Галя («Свадьба с приданым» Николая Дьяконова) или Таисия («Свадебные блины» Арсия Волкова). Все они очень созвучны ее собственным взглядом на жизнь, в которой нет места унынию и скуке.

Александра Николаевна, или «Шурочка», как ласково называет ее супруг, заслуженный артист Чувашии Николай Сергеев, — словно «perpetuum mobile». Она не привыкла сидеть сложа руки, всегда найдет, чем заняться, и твердо убеждена в том, что лучший отдых — это смена деятельности. Домашние обожают ее пироги и эклеры, на даче пышут кусты и грядки, а Николай Васильевич до сих пор помнит длинное белоснежное платье, в котором блистала его избранница на шумной студенческой свадьбе. Этот подвенечный наряд она смастерила себе сама, да и вообще очень любит рукодельничать.

Александра Зайцева — одна из тех редких актрис, которые смело выходят за рамки амплуа и пробуют себя в максимально контрастном материале: от острохарактерных ролей до травести, то есть в образах мальчиков. В этом плане особенно показателен Радик в пьесе Бориса Чиндыкова «Ҫатан карта ҫинчи хура хӑмла ҫырли» (Ежевика вдоль плетня). «Из плоскости быта на уровень притчи драму выводит взаимопроникновение двух миров, переданное через видение ребенка: в знойном мареве летнего дня ему всюду — в ягодах малины, в бабочках — чудятся души людские… Детскими же устами автор провозглашает истину: жизнь — это любовь», — писали в журнале «Дружба народов». Фото с сайта Чувашского драмтеатра