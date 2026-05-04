Конфискация автомобиля не отрезвила

За последние шесть лет житель Батыревского округа четырежды попадался за рулем пьяным. Даже лишившись автомобиля, злостный нарушитель не изменил своей привычке гонять «под градусом». Видимо, очень хотел подарить государству и второго «железного коня».

В середине апреля, проезжая по трассе в Батыревском округе, экипаж отдельного специализированного батальона ДПС МВД по региону заметил, что у «десятки» на второстепенной дороге не горят задние габариты. «Да и двигалась машина кривовато», — вспоминает подробности ночного задержания инспектор. К немалому удивлению стражей дорог за рулем оказался житель деревни Старые Тойси, который с 2019 года уже дважды был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Да и сейчас внешний вид водителя вынудил стражей дорог достать алкотестер. Подобное недоверие очень возмутило неработающего сельчанина, однако от проверки на трезвость в медучреждении 38-летний мужчина отказываться не стал. Результат освидетельствования подтвердил подозрения инспекторов: степень опьянения была значительной.

«Десятка», которую, как выяснилось, пьяный гонщик купил буквально в этот день и даже еще не успел поставить на учет, отправилась на спецстоянку — вслед за ВАЗ-2112, конфискованным у сельчанина в прошлом году. По ходатайству дознания межмуниципального отдела МВД России «Батыревский» «двенадцатая» была сначала арестована, а затем обращена судом в доход государства как орудие совершения преступления. Та же участь грозит и «обмытой» покупке горе-ездока: дознаватель планирует в ближайшее время выйти в суд с просьбой арестовать очередную машину злоумышленника. Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ.

В отделе организации дознания МВД по Чувашской Республике сообщили, что с начала года в регионе по находящимся в производстве дознавателей уголовным делам арестовано 61 транспортное средство, принято решение о конфискации 46 единиц техники.