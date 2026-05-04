Возраст не освобождает от ответственности

Подросток оказался под уголовным делом после истории с наркотиками

У этой истории нет громкой погони или перестрелки. Есть подросток, которому всего 17 лет, интернет и решение, которое может сломать жизнь еще до полного взросления. В республике возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ибресинского округа. По версии следствия, подросток пытался незаконно приобрести наркотическое средство для личного потребления, однако был задержан сотрудниками полиции. Следствие продолжается.

В Следственном комитете напоминают: подобные преступления относятся к категории тяжких. Даже несовершеннолетний возраст не освобождает от серьезной уголовной ответственности.

Для многих родителей такие новости до сих пор звучат как что-то далекое и чужое. Но сегодня вовлечение подростков в наркотическую среду часто начинается не на улице, а в телефоне: через интернет, сомнительные знакомства, закрытые чаты и общение с неизвестными людьми.

Подросток при этом может выглядеть совершенно обычным: ходить в школу или колледж, жить дома, почти не конфликтовать. Но постепенно меняется поведение. Ребенок становится скрытным, раздражительным, нервно реагирует на простые вопросы, начинает резко закрывать телефон, избегает разговоров, уходит из дома без объяснений.

Тревожным сигналом может быть и внезапная смена круга общения. Подросток перестает рассказывать о знакомых, начинает пользоваться незнакомыми приложениями, удаляет переписку, становится замкнутым или, наоборот, слишком агрессивным.

Отдельное внимание стоит обращать на разговоры о «легких деньгах», странные поездки без понятной причины, необъяснимые траты или появление денег неизвестного происхождения. За этим иногда скрывается опасное вовлечение в преступную среду.

Важно понимать: наркотики не бывают «игрой» или «разовым экспериментом без последствий». За ними всегда стоят уголовные дела, разрушенное здоровье, страх, зависимость и сломанные судьбы. Особенно страшно то, что организаторы подобных схем часто используют именно подростков — доверчивых, эмоциональных и не умеющих просчитывать последствия.

Родителям сейчас особенно важно не ограничиваться формальным контролем. Нужно не только проверять оценки или время возвращения домой, но и разговаривать с ребенком, замечать изменения в его поведении, интересоваться кругом общения и тем, что происходит в его жизни. При этом разговор должен строиться не на крике и угрозах, а на доверии. Запуганный подросток чаще закрывается и остается со своей проблемой один на один. Намного важнее, чтобы ребенок понимал: дома его готовы услышать и помочь до того, как ситуация станет необратимой.

Жителям Чувашии тоже важно сохранять внимательность. Подозрительное поведение людей с телефонами в руках в общественных местах, возле дворов, гаражей, лесополос или пустырей не стоит игнорировать. Иногда именно одна вовремя переданная информация помогает предотвратить преступление и уберечь подростков от опасности.

Если вы заметили признаки возможной незаконной деятельности, связанной с наркотиками, сообщите об этом. Например, увидев странных людей в СНТ или парке, автомобили с иногородними номерами в нехарактерных для трасс лесопосадках. Жители республики могут анонимно направлять информацию в телеграм-бот @antidiler21bot.

Эта история важна не только как очередная криминальная сводка. Это напоминание о том, насколько быстро одно ошибочное решение может превратить обычного подростка в фигуранта уголовного дела. Череда совершенных студентами терактов в Чувашии это, кстати, тоже очень тревожный сигнал.

Да, этих юношей и девушек умело запугали и ввели в заблуждение. Но почти все они ранее слышали о том, что такие попытки вербовки есть и наказание очень строгое. Одна и вовсе совершила преступление после просмотра профилактического фильма на эту тему. Как минимум очевидно одно: оберегать молодежь от вовлечения в преступные деяния надо не одним мероприятием в месяц, а ежедневной кропотливой работой и правоохранителей, и властей, и родителей.