Находки для мошенников

Жительница Чебоксар обратилась в полицию еще два года назад — тогда ее обманул мужчина, с которым она познакомилась в интернете. Наконец стражам порядка удалось его задержать — для этого пришлось ехать в командировку в Самарскую область.

Пара общалась около года. Мужчина обещал жениться на подруге по переписке, но ему мешали проблемы: заблокированный счет, необходимость дорогостоящего лечения для тяжелобольного сына. «Жених» выманивал у доверчивой чебоксарки деньги. Всего ему удалось похитить 700 тыс. рублей.

В отношении самарчанина возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Свою вину мастер эпистолярного жанра признал и обязался возместить причиненный ущерб. По данным Управления МВД России по городу Чебоксары, на время следствия ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Другую жительницу столицы республики заставил действовать опрометчиво звонок незнакомой женщины, которая сообщила, что той необходимо подойти в Пенсионный фонд с трудовой книжкой для подтверждения стажа. Визит проходит по электронной очереди, для записи нужно «продиктовать код из смс». Так мошенница получила доступ в чужой личный кабинет на портале госуслуг.

Буквально через несколько минут поступил новый звонок — на другом конце провода мужчина представился сотрудником ФСБ и предложил горожанке сотрудничество при поимке мошенников. Согласившись, та стала послушно выполнять все указания. Чебоксарка сказала дочери, что хочет одолжить один миллион рублей своей подруге, которая якобы собирается приобрести квартиру. Поэтому, когда сотрудники банка, уточняя у клиентки цели получения средств, связались с ее дочерью, та подтвердила эту версию. Свои средства жительница Чебоксар перевела через банкомат.

Позже, осознав, что отправила деньги мошенникам, потерпевшая написала заявление в полицию. По данному факту в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.

Поверил лже-сотрудникам ФСБ и 18-летний студент. А началось все со звонка мнимой представительницы государственного учреждения, попросившей продиктовать СНИЛС и адрес электронной почты якобы для оформления социальных выплат. В итоге по требованиям звонивших студент обналичил свои средства, которые частями переводил через банкоматы на «безопасные» счета. Съездил на такси в Казань, где с банковских карт снял накопления своей бабушки. Молодой человек, будучи уверенным в том, что участвует в секретной спецоперации, передал деньги некоему «инкассатору» в черной одежде, назвавшему кодовое слово «кружка».

Возбуждено уголовное дело.