Агрослет ждет много гостей

А весенний сев охватил более трети плана

В республике полным ходом идет весенняя посевная кампания. По состоянию на середину мая яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно порядка 74 тыс. гектаров, что составляет 37% от намеченного. О ходе полевых работ на еженедельном совещании при Главе Чувашии Олеге Николаеве сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев.

Наиболее высокие темпы демонстрируют аграрии Яльчикского, Батыревского, Комсомольского, Янтиковского и Цивильского округов, где уже освоено более половины запланированных площадей. Параллельно с севом завершается подкормка озимых, удобрениями обработано почти 65 тыс. гектаров, а многолетние травы почти полностью подкормлены. Продолжается и боронование почвы, охватившее свыше 144 тыс. гектаров. Прошлой осенью под урожай текущего года в республике было засеяно более 76 тыс. гектаров озимых, из которых свыше 95% находятся в нормальном состоянии.

Руководитель республики указал, что в нынешнем сезоне не обошлось без природных аномалий, в связи с чем призвал глав муниципальных образований мобилизовать усилия всей управленческой команды и совместно с руководителями сельхозпредприятий выработать четкий план действий. Он подчеркнул, что штабная работа должна быть выстроена буквально по часам, а конечной целью остается выращивание и уборка качественного урожая. Олег Николаев также поручил строго выполнять намеченные показатели, критически оценивать обстановку и при необходимости оперативно корректировать рабочие процессы.

Не теряя времени, аграрии приступили к посадке картофеля и овощей открытого грунта. Сев овощей проводится в семи муниципалитетах, где на текущую дату занято 66 гектаров. Немалые площади отведены и под технические культуры. Вице-премьер Андрей Макушев констатировал, что весенние полевые работы идут в соответствии с графиком. Он отметил, что труженики полей, понимая цену каждого дня посевной, работают слаженно и оперативно, не допуская простоя техники и своевременно выполняя все этапы от подготовки почвы до посева.

Помимо хода посевной, участники совещания обсудили стратегию вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель. В республике насчитывается более 81 тыс. таких гектаров, которые по плану необходимо задействовать до конца 2029 года. С 1 марта 2026 года правообладатели, как частные, так и арендаторы, обязаны вносить сведения в единую федеральную информационную систему о землях сельхозназначения. Муниципалитетам предписано до 1 июня провести осмотр всех участков и при выявлении нарушений выдать предостережения или предписания. В текущем году будет обследовано почти 16 тыс. гектаров, что создаст дополнительные ресурсы для производства продукции и улучшит экономическую ситуацию в регионе. Глава республики добавил, что каждый неиспользуемый участок необходимо взять на учет, определить перспективы его освоения и исходить из того, что стоимость земли напрямую зависит от целевого использования ресурсов. Он предостерег от формального подхода к вводу земель в оборот.

Отдельно обсудили подготовку к пятому молодежному агродобровольческому слету «Лучшие на селе». Юбилейный форум пройдет 22–24 мая на базе отдыха «Медвежий угол» в Янтиковском округе. Ожидается, что он соберет больше участников, чем в прошлом году, когда на мероприятие приехало свыше 1,6 тыс. человек из Чувашии и регионов Приволжья. Слет пройдет в тематике Года единства народов России и Года дружбы народов в Чувашии. Премьер-министр республики Сергей Артамонов сообщил, что на площадке слета партия «Единая Россия» организует сбор предложений в народную программу 2.0. Он отметил, что одной из ключевых задач является сохранение и устойчивый приток молодежи и специалистов в сельскую местность, где проживает каждый третий житель региона, и подчеркнул, что собранные инициативы помогут Правительству и депутатскому корпусу определить приоритетные меры поддержки аграриев и долгосрочные механизмы преображения сельских территорий.

Олег Николаев, в свою очередь, констатировал растущий интерес молодежи к жизни на селе, приведя в пример десятки успешных случаев переезда и занятия фермерством. Он выразил уверенность, что последовательная и комплексная работа через агролаборатории, агроклассы и школы фермеров обязательно даст результат, и призвал опираться на активную молодежь, нацеленную на реализацию масштабных задач на селе. В рамках форума пройдут спартакиада сельской молодежи, впервые включены состязания по национальной борьбе к?реш?, соревнования по фигурному вождению квадроциклов и кулинарный поединок по приготовлению ухи.