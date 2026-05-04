Жителей Чебоксар приглашают на мастер-класс по северной ходьбе

Сегодня на Красной площади в столице Чувашии пройдет открытый мастер-класс по северной ходьбе. Организатором мероприятия выступает партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее». Участниками события станут активная молодежь и представители «серебряного» возраста, а также все, кто неравнодушен к физкультуре и здоровому образу жизни. Ведь северная ходьба уникальна тем, что не требует специальной подготовки. «Неважно, новичок вы или опытный атлет — этот вид прогулок одинаково полезен и доступен практически каждому. Главное — желание двигаться и хорошее настроение», — отмечает региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Николай Николаев. Начало мероприятия в 16.00.