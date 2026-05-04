Клумбы удивят дизайном

В этом сезоне в Чебоксарах будет оформлено 180 цветников. Сотрудники АО «Зеленстрой» высадят 633 тыс. однолетних растений на площади более 13 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации города. В Чебоксарах также формируются цветники из декоративных многолетних растений и кустарников, используются вазоны и арт-объекты. Новые клумбы в этом году появятся у здания ФСБ по улице К. Иванова, в микрорайоне «Байконур» по улице Гражданской, вазоны — по Юго-Западному бульвару и возле ДК «Салют». Разрабатывается дизайн транспортных колец у ТЦ «Шупашкар», «Энергозапчасть», на Солнечном бульваре, на проспекте И. Яковлева и по улице Калинина. Также новые арт-объекты появятся на площади Скворцова возле аэропорта.