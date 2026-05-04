С начала года в Чувашии собрали более 13,6 тыс. тонн тепличных овощей

Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидируют огурцы — почти 9,4 тыс. тонн. Также аграрии вырастили 4,2 тыс. тонн томатов и 40 тонн салата.

Все это — заслуга тепличного комплекса «Новочебоксарский», агрофирмы «Ольдеевская» и ООО «Позитив». Современные технологии позволяют предприятиям выращивать овощи круглый год и стабильно поставлять свежую продукцию на рынок. Так, в 2025-м в республике было собрано более 23 тыс. тонн овощей.

В Минсельхозе Чувашии напоминают о государственных мерах поддержки: в этом году на возмещение части затрат на выращивание овощей с использованием технологии досвечивания предусмотрено около 25 млн рублей.