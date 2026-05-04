Дороги принимают душ

Вчера в Чебоксарах начали поливать проезжую часть. Техника АО «Дорэкс», в частности, обработала участки на Московском проспекте, проспектах Ленина, Мира, Тракторостроителей и улице К. Маркса. Как объясняют специалисты, водные процедуры в жаркую погоду необходимы для защиты покрытия. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой интенсивности движения асфальт размягчается, становится пластичным, и под колесами тяжелых автомобилей на нем могут образовываться колеи. Вода охлаждает верхний слой покрытия и предотвращает необратимые изменения, это продлевает срок службы дороги. Кроме того, полив в жару спасает от пыли.