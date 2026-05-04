Деловой подход: итоги работы делегации Чувашии на KazanForum

В Казани завершился XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Делегация республики во главе с Олегом Николаевым провела серию стратегических переговоров, нацеленных на расширение торгово-экономических связей, технологического партнерства и промышленной кооперации с ключевыми зарубежными и российскими партнерами.

Важным этапом деловой программы стала встреча Олега Николаева с первым заместителем Председателя Кабинета Министров Киргизской Республики Данияром Амангельдиевым. Стороны обсудили укрепление деловых контактов и наращивание инвестиционного взаимодействия, сделав особый акцент на сотрудничестве в области племенного животноводства и эмбриональных технологий. Олег Николаев подчеркнул необходимость синхронизации долгосрочных планов двух регионов, отметив, что чувашские компании уже прочно закрепились на киргизском рынке, поставляя электротехническое оборудование, солнечные панели, детские игровые и спортивные комплексы, спецодежду для пожарных и кондитерскую продукцию. В электроэнергетическом секторе активную работу ведут НПП «Бреслер», АО «ЧЭАЗ» и ООО «Релематика».

Предприятие «Чебомилк», располагающее собственной лабораторией эмбрионального трансфера, выразило готовность поставлять племенной скот, обучать киргизских специалистов современным методам работы и участвовать в модернизации животноводческих комплексов. В ответ Служба ветеринарии Киргизии проявила интерес к сотрудничеству с АО «Чувашское» в сфере поставок семени быков-производителей и обмена опытом геномной селекции. Олег Николаев отметил высокий спрос на геномную трансплантацию крупного рогатого скота в Киргизии и других азиатских странах, подтвердив готовность республики стать надежным партнером. Он также добавил, что данное направление откроет новые возможности для реализации перспективных проектов чувашских предприятий.

В рамках форума состоялась также рабочая встреча Олега Николаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Кувейт в РФ Рашедом Хаммадом Аль-Адвани. Представители республиканского бизнеса выразили готовность наладить внешнеторговый оборот, представив конкретные предложения по поставкам высокотехнологичной продукции для энергетической, промышленной и строительной отраслей Кувейта.

Олег Николаев указал на высокий мировой уровень продукции Чувашии, выделив традиционно сильные позиции в электроэнергетике, где активно внедряются инновации, включая искусственный интеллект для оптимизации решений. Он также подчеркнул развитие производства мощной техники, в частности тракторов, и налаженный сервис высокого уровня. Кроме того, Глава республики обратил внимание на надежность химической и резинотехнической промышленности региона, отметив, что кувейтская сторона, учитывая собственные объемы добычи сырья, проявила заинтересованность в сотрудничестве. Посольство Кувейта подтвердило готовность детально рассмотреть предложения чувашских производителей.

Еще одной ключевой встречей стали переговоры Олега Николаева с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Собеседники обсудили углубление промышленной кооперации, которая уже сегодня создает тысячи рабочих мест в регионе. Было отмечено, что только за прошлый год чувашские предприятия получили от автогиганта свыше 1,5 тыс. автомобильных шасси на сумму около 14,5 млрд рублей. На их базе шумерлинский комбинат автомобильных фургонов и завод спецавтомобилей, козловский «Автофургон» выпускают технику, пользующуюся спросом по всей стране. В ответ республика наращивает встречные поставки, обеспечивая конвейеры «КАМАЗа» электроникой, резинотехническими изделиями и термостойкими красками для выхлопных систем. Олег Николаев выразил уверенность, что заводы региона способны переходить от производства отдельных деталей к выпуску сложных высокотехнологичных узлов.

Отдельно стороны затронули тему расширения автобусного парка Чебоксар. Сейчас на маршрутах города работают 20 автобусов НЕФАЗ-5299, выпускаемых дочерним предприятием «КАМАЗа» в Башкортостане. В планах увеличение парка более чем на 100 единиц в ближайшие три года. По итогам встречи стороны договорились организовать совместные бизнес-миссии для поиска новых точек роста.

В деловой программе форума Глава Чувашии также принял участие в пленарном заседании «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив», где эксперты обсуждали роль инвестиций, современных технологий и финансовых инструментов в региональном развитии. Проведенные переговоры заложили прочную основу для вывода чувашской продукции на новые рынки, углубления производственной кооперации и привлечения иностранных инвестиций, что в перспективе должно стимулировать устойчивый экономический рост республики.