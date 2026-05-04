Светлой памяти Алексея Петровича Петрова

10 мая 2026 года остановилось сердце самого родного для нас человека – ПЕТРОВА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА.

Трудно подобрать слова, когда уходит глава большой семьи, ее сила и совесть.

Он вообще не любил громких слов, но каждый его поступок, каждый взгляд говорил больше любых речей. Мы помним его крепкие руки – руки человека, который с тринадцати лет пахал землю, возил зерно, валил лес в лихолетье войны. Несмотря на тяжесть тех лет, он никогда не жаловался. Он умел быть строгим, но справедливым, ответственным и всегда готовым прийти на помощь. Для нас он был не просто отцом и дедом – он был скалой, нашей защитой и примером того, как нужно жить: честно, ответственно и с безграничной любовью к своей земле и своей семье.

Алексей Петрович был человеком государственного масштаба. Мы гордимся тем, что он сделал для родного Моргаушского района, для всей Чувашии. И даже став заслуженным работником сельского хозяйства Чувашии, кавалером четырех орденов (Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов), он продолжал трудиться, уважал людей, заботился о близких.

Он прожил огромную, достойную жизнь, прошел через голод, войну, послевоенную разруху, через невероятный труд и радость побед. И не согнулся. Он остался в наших сердцах Человеком с большой буквы: сильным, стойким, любящим.

Семьи Ладыковых, Петровых, Хрусталевых, Лебедевых, Свистуновых