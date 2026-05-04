МТС усилила сеть LTE в крупных жилых комплексах в Чебоксарах

Компания «МТС» установила новое телеком-оборудование в Московском районе города Чебоксары. Сеть высокоскоростного интернета LTE покрыла многоквартирные дома жилых комплексов «Волга Сити» и «Феникс», где проживают более тысячи человек, а также придомовую инфраструктуру, медицинский центр и образовательные учреждения.

Средняя скорость мобильного интернета МТС в районе новых жилых комплексов теперь доходит до 100 Мбит/с. Это особенно актуально для молодежи и новоселов, которые активно обустраивают быт с помощью онлайн-заказов мебели и техники, занимаются оформлением документов через «Госуслуги», а также работают удаленно. Помимо новых жилых комплексов, высокая скорость передачи данных МТС стала доступна и для жителей соседних многоэтажек по улицам Афанасьева, Красина, Дегтярева, Константина Иванова и Водопроводная.

«Волга Сити» и «Феникс» — современные жилые комплексы, расположенные в центре столицы. Рядом с ними расположена популярная туристическая достопримечательность — Московская набережная, которую ежегодно посещают более 2 миллионов человек. Благодаря качественному интернету МТС посетители набережной теперь могут транслировать прогулки в прямом эфире или работать на свежем воздухе.