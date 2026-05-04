Сергей Артамонов участвует в праймериз «Единой России»

Председатель Кабинета министров Чувашии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Артамонов подал документы для участия в предварительном голосовании по Чувашской территориальной группе. Процедура определит, кто представит партию на выборах депутатов Госдумы РФ.

«Праймериз — это диалог с людьми, а не формальность. Предварительное голосование дает возможность услышать реальные запросы жителей и выстроить программу действий», — отметил Артамонов.

Сергей Геннадьевич возглавил Правительство Чувашии в 2025 году. В апреле 2026-го был избран секретарем регионального отделения партии. В мае Президент Владимир Путин наградил Сергея Артамонова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Валерий Иванов