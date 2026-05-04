Чувашия — в числе эколидеров

Чувашия вошла в топ-10 самых чистых регионов страны, заняв шестое место в Национальном экологическом рейтинге по итогам прошедшей зимы. Свежее исследование опубликовала Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Республика улучшила свой прошлый результат, поднявшись сразу на три строчки вверх. Положительную динамику обеспечили мероприятия нового национального проекта «Экологическое благополучие» и жесткий контроль со стороны Роспотребнадзора. Отмечено также, что зима 2025–2026 годов обошлась без крупных техногенных аварий и природных катастроф.