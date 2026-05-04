Второй хлеб пользуется спросом за рубежом

Чувашия экспортировала первые партии картофеля в Казахстан и Узбекистан, следует из данных Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области. Общий объем поставок составил 115 тонн, из которых 97 тонн семенного и 18 тонн — продовольственного картофеля, сообщили в Минсельхозе региона. Все партии прошли необходимые лабораторные исследования в филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в Республике Татарстан — вредных организмов не выявлено. Картофель соответствует требованиям импортеров.