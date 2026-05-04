В Чебоксарах переносят остановку «Дом торговли»

В Чебоксарах со стороны дома № 50 по улице К. Маркса начались работы по переносу остановки общественного транспорта «Дом торговли». По данным пресс-службы администрации города, ключевая задача проекта — повышение безопасности дорожного движения и создание удобных условий для пассажиров. На текущий момент подрядчики задействовали 162 кв. м газона. Заездной карман будет обустроен на расстоянии 70 м от стоп-линии перекрестка (это снизит вероятность конфликтных ситуаций между общественным транспортом и потоком автомобилей). Территорию остановки освободят от древесно-кустарниковой растительности, что улучшит обзор для водителей и освещенность зоны ожидания. Параллельно на участке уже высажено 10 лип и три ели.