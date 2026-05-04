В Чебоксарах проходит отборочный этап Национального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс»

В столице Чувашии стартовал отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В соревнованиях, которые пройдут до 26 мая, примут участие представители 13 регионов Уральского и Приволжского федеральных округов — школьники от 14 лет, студенты и работающие специалисты. В Чебоксарах гости также смогут посетить мастер-классы по изготовлению чувашских национальных сувениров и экскурсии по исторической части города. Чувашия впервые получила право провести отборочный этап, успешно пройдя конкурсный отбор, отмечают в Минобразования республики.