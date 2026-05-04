Еще больше школьников пройдут патриотический маршрут

Помощь пострадавшим от беспилотников окажут в полной мере

На еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашии Олег Николаев поставил ряд задач перед профильными министерствами и муниципальными образованиями. Основные поручения касаются устранения бюрократических барьеров при получении социальных выплат, адресной работы с жителями, пережившими последствия атаки БПЛА, а также масштабирования патриотических и культурных инициатив.

В ходе совещания были подведены итоги мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы. Свыше 32 тыс. жителей республики получили положенные выплаты в проактивном режиме, без необходимости подачи заявлений. Тем не менее около двух тысяч льготников остались без финансовой поддержки из-за неактуальных данных в учетных системах. Олег Николаев поручил Министерству труда и социальной защиты провести аудит реестров и оперативно обновить сведения. Руководитель региона отметил, что проактивный формат доказал свою эффективность, однако указал на необходимость устранить пробелы, из-за которых более пяти процентов целевой аудитории не были охвачены поддержкой. В связи с этим было дано распоряжение тщательно проанализировать причины упущений и наладить работу так, чтобы социальные меры в будущем достигали абсолютного большинства нуждающихся без излишней бюрократии. Глава Минтруда Алена Елизарова пояснила, что задержки чаще всего фиксируются при смене банковских реквизитов или места жительства. Гражданам, не получившим выплату автоматически, рекомендовано обращаться в Центры предоставления мер социальной поддержки.

СПРАВКА «СЧ» С этого года выплаты к 9 Мая в республике носят ежегодный характер. Инвалидам, участникам войны, вдовам участников, несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда полагается 10 тыс. рублей, труженикам тыла и «детям войны» — 3 тыс. рублей.

Отдельно обсудили ликвидацию последствий масштабной атаки беспилотников, произошедшей 5 мая. Олег Николаев поблагодарил экстренные службы и волонтеров за оперативные восстановительные работы и поручил усилить адресную помощь пострадавшим жителям Чебоксар. Глава республики подчеркнул, что инцидент наглядно продемонстрировал готовность противника наносить удары по гражданской инфраструктуре, и призвал власти продемонстрировать солидарность с гражданами. Он распорядился представителям социального блока Правительства и администрации столицы республики вести работу непосредственно во дворах, оперативно выявляя и фиксируя бытовые проблемы населения. По его мнению, необходимо максимально сократить сроки оказания помощи и минимизировать дискомфорт для жителей. И добавил, что в подобных ситуациях особенно важны сплоченность и взаимовыручка.

В рамках обсуждения реализации всероссийской программы «Дороги Победы» Олег Николаев предложил расширить участие школьников в патриотических маршрутах. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров отчитался, что в апреле автопешеходные экскурсии посетили более 900 учащихся. В ведомстве планируют организовать просветительские туры еще для двух тысяч школьников 5–11-х классов. Тем не менее Глава республики обратил внимание на то, что при общей численности старшеклассников и учеников средних классов свыше 100 тыс. человек текущий охват составляет лишь около двух процентов. Он назвал инициативу перспективной, отметив, что ее масштабирование позволит сформировать устойчивую систему тематического школьного туризма с патриотическим уклоном. Олег Николаев поручил профильным ведомствам объективно оценить текущие показатели и разработать механизмы увеличения участия. Для обеспечения системного подхода к организации маршрутов было рекомендовано привлечь главу муниципалитетов, советников по делам молодежи и региональное отделение Движения Первых.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова сообщила о старте на этой неделе республиканского фестиваля автоклубов «В ритме Победы», который одновременно пройдет в Канашском, Комсомольском, Цивильском и Мариинско-Посадском округах. Олег Николаев подчеркнул необходимость синхронизации деятельности автоклубов с другими патриотическими акциями, в частности с проектом Союза женщин Чувашии «Песни о СВОих». Он указал на важность интеграции данной инициативы в программу фестиваля и работу клубов, отметив, что все подобные проекты должны функционировать в единой логике и взаимно усиливать друг друга.