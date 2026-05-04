ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:

«Чувашия удостоена диплома «За вклад в здоровье нации» на XXI Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Высокую оценку получили наши региональные практики в сфере профилактической медицины и активного долголетия — в том числе проекты «Шаг к здоровью» и «Диспансеризация выходного дня». Награду представителям республики вручил президент «Лиги здоровья нации», академик РАН Лео Антонович Бокерия.

На площадке форума специалисты Чувашии представляют современные интерактивные форматы диагностики и профилактики, направленные на раннее выявление заболеваний и формирование культуры заботы о здоровье.

Эта награда — результат большой системной работы наших врачей и медицинских работников, которые ежедневно стоят на страже здоровья жителей республики».