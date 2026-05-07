«Ген победителей живет в каждом из нас»

Алла Салаева — о тех, кто ковал Победу в сорок пятом, кто защищает Родину сегодня и кто помогает фронту не покладая рук

В преддверии 9 Мая депутат Государственной Думы объехала деревни и города Чувашии. Не для отчетов, а для живого разговора. Она поздравила фронтовиков, проведала жен участников военной спецоперации и заехала к тем, кто плетет маскировочные сети по ночам. За несколько дней до главного праздника в еженедельнике Аллы Салаевой в основном не протокольные встречи: через школу, солдатский дом, деревенский ДК и мемориал с Вечным огнем.

«Он рыл окопы под Свияжском, а стал легендарным врачом»

В череде предпраздничных встреч особенно трепетной стала та, что прошла в чебоксарской школе № 54. Здесь собрались старшеклассники, чтобы поздравить Михаила Григорьевича Сорокина — фронтовика, почетного гражданина Чувашской Республики и города Чебоксары. «Ребята прикоснулись к живой истории, — рассказывает Алла Салаева. — Михаил Григорьевич почувствовал тепло юных сердец».

Как говорится, подвиг нашего героя не умещается в учебники. Восемнадцатилетний парень рыл окопы под Свияжском, воевал на Центральном и Прибалтийском фронтах, освобождал Ржев, Ригу, Кенигсберг. А в апреле 1945-го, за месяц до Победы, обеспечивая связь штурмовым группам, принял на себя удар вражеской артиллерии. Был тяжело ранен. Но судьба хранила его для великих дел. «Увидев, как врачи вытаскивают бойцов с того света, он решил, что после войны будет врачом. И сдержал слово», — говорит депутат.

Михаил Григорьевич стал выдающимся травматологом, создал целую школу, которой гордится вся республика. 60 лет врачебного стажа, орден Отечественной войны, орден Октябрьской Революции, 23 медали — и тысячи спасенных жизней. А теперь еще и звание почетного гражданина Чувашии, присвоенное в год 80-летия Победы. «9 Мая — это праздник, который живет в крови», — сказал тогда ветеран.

Обращаясь к старшеклассникам 54-й школы, Алла Леонидовна немного рассказала и о своем деде, который каждое 9 Мая выходил во двор в военной форме, с медалями, раскрывал аккордеон, соседи напевали песни военных лет, накрывали столы, а дети слушали, затаив дыхание, фронтовые истории. «Это и есть наша великая русская сила — семейная память, ген победителей, который невозможно стереть», — обратилась она к школьникам.

Ребята тоже делились историями своих героических прадедов — восстанавливали боевой путь по архивам, читали солдатские треугольники, создали виртуальный музей «Солдатская летопись» с сотнями имен. Пели «Катюшу» всем залом. А еще читали «Василия Теркина». Мальчишки волновались, и когда прозвучало: «А война — про все забудь И пенять не вправе. Собирался в дальний путь», Алла Салаева шепотом подсказывала строки, которые, видимо, уже, как говорится, вшиты в наш код: «Дан приказ: «Отставить!»

«Когда защитник знает, что дети окружены заботой — сердце бьется спокойнее»

Вместе с председателем Союза женщин Чувашии Натальей Николаевой, как руководитель партийного проекта «Крепкая семья» в республике, Алла Салаева навестила семью Константина, который защищает нашу страну на передовой. Но так сошлось, что и боец в это время приехал в отпуск, поэтому встреча получилась вдвойне теплой в кругу самых родных — жены Марины Геннадьевны, дочек Юлии и Миланы, маленького Мирослава, которому нет еще и двух лет.

Константин встал в ряды участников СВО в октябре 2022 года. На передовой проявил себя достойно. За успешное выполнение боевых задач награжден медалями Жукова и «Участнику СВО». «Для нас он настоящий герой, но в родных стенах — скромный муж, заботливый отец и любящий супруг», — делится Алла Леонидовна.

Жена — учитель начальных классов, сейчас в декрете. Дочки — в кадетском и лицейском классах, танцуют. Обычная, но такая крепкая и теплая семья. Глядя на них, депутат еще раз убедилась: меры поддержки работают. Когда защитник знает, что его дети окружены заботой государства и республики, сердце на передовой бьется спокойнее. «Мы увидели искренние улыбки, услышали слова благодарности и еще раз почувствовали — все делается правильно», — заключает она.

«Плетут сети до девяти вечера»

А затем — дорога в глубинку. Деревня Чиршкасы, Сирмапосинское сельское поселение. Вместе с главой Чебоксарского округа Владимиром Михайловым и депутатом Госсовета Владимиром Викторовым Алла Салаева заехала в Чиршкасинский Дом творчества. Здесь каждый вечер, после всех домашних хлопот, с четырех дня до девяти вечера собираются женщины. «Пока не закончим — не уходим», — говорят «серебряные» волонтеры.

Их группа «Мы были, есть, будем» образовалась в июле 2023 года. Всего 16 человек, а дел — как у большого цеха. Сплели 572 маскировочные сети, 125 нашлемников, залили 600 окопных свечей, связали 420 пар шерстяных носков. Открыли собственную швейную мастерскую: сшили 238 антидроновых одеял, 67 плащей, 78 покрывал на технику, 1700 комплектов нательного белья. Сушат травы для чая, маринуют капусту, собирают овощи.

Алла Салаева поинтересовалась, чем помочь. Женщины ответили просто: «Духовка бы не помешала». Пообещали — сделали. Купили и передали электрический духовой шкаф. Пусть теперь после долгой и такой важной работы их ждут тепло и уют, горячие пироги и заслуженный отдых.

«Память — живая, пока ее создают своими руками»

И еще одно знаковое событие — возложение цветов в мемориальном комплексе «Память» в деревне Ураево-Магазь. Здесь, в Чебоксарском округе, десятилетиями создавалась живая история — руками самих жителей. В 1968 году поставили памятник односельчанам, возвели часовню, в 2023 году зажгли Вечный огонь, создали Аллею городов-героев. В артиллерийских гильзах из зоны СВО — капсулы с землей городов воинской славы России и Беларуси.

Основатель комплекса — Христофор Макаров. О нем «Советская Чувашия» писала неоднократно. В этот раз он обратился за помощью — нужна была военная техника. Глава Чувашии Олег Николаев поддержал. А Алла Салаева подключила связи. И вот благодаря земляку, генерал-майору Роберту Баранову, Министерство обороны подписало приказ. Одно из трех орудий — 85-мм дивизионная пушка Д-44 займет свое место на мемориале.