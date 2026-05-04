Предприятия Чувашии принимают участие в 19-й Международной выставке Power Uzbekistan в Ташкенте

От разработок к контрактам

Республику представляют ООО «НПО «Каскад Груп», «Проектэлектротехника», «НТК Приборэнерго», «ЧЗЭМИ», «ТД Марпосадкабель», АО «НПО «Каскад». На стратегической площадке в Ташкенте также работает Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики (ИнТЭК). Участие стало возможным благодаря национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика», региональному Центру поддержки экспорта.

Выставка подтверждает свой международный статус: более 7400 профессионалов из 20 стран, 78% посетителей находят новых бизнес-партнеров. Наш стенд уже успела посетить делегация Национальной ассоциации энергетиков Узбекистана во главе с председателем Бахтиером Ергашбаевым, организатором встречи выступил ИнТЭК. Гости обсудили перспективы сотрудничества и отметили высокий уровень технологий.

«Чувашия участвует в выставке не в первый раз — мы уже представляли свои разработки в 2024 году, и этот опыт оказался очень ценным. Power Uzbekistan — это не просто выставка, а точка баланса между экономикой, инновациями и экологией. Для наших компаний это шанс показать свои разработки, выйти на новые рынки, найти инвесторов и укрепить имидж Чувашии как центра электротехнической промышленности. Мы гордимся нашими предприятиями и уверены, что участие в таких проектах принесет региону новые возможности и контракты», — отметила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии, куратор партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Лариса Рафикова.