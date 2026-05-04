Завершается прием заявок на участие в фестивале «Зеленое золото России»

Завтра завершится прием заявок от пивзаводов и организаций общественного питания на участие в пятом фестивале «Зеленое золото России — 2026».

Напомним, мероприятие пройдет в Чебоксарах с 25 июля по 1 августа на территории Речного порта. На состоявшемся недавно заседании оргкомитета под председательством вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева были обсуждены ключевые организационные и технические вопросы. В частности, высказано предложение по оформлению шатров в тематике Года единства народов России и Года дружбы народов в Чувашии.

Свое участие в фестивале уже подтвердили 18 пивзаводов из Чувашии, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Самары, Сызрани, Ульяновской и Владимирской областей. Компанию им составят 20 предприятий общественного питания, два фудтрака и пять фермерских хозяйств.

Участников и гостей фестиваля ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа, включающая дегустации разнообразных сортов пенного напитка, знакомство с уникальными чувашскими традициями пивоварения и яркие музыкальные выступления. В рамках деловой части предусмотрены подписание соглашений, открытые дискуссии, обмен опытом и демонстрация передовых технологий. Так, 30 июля состоится масштабное мероприятие, посвященное развитию хмелеводства, селекции хмеля, техническому обеспечению и пивоварению. Ожидается участие представителей федеральных и республиканских органов власти, ведущих экспертов научных и отраслевых организаций.