Этой осенью в Чебоксарах откроется новое культурное пространство

История в афишах и костюмах

Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Кристина Трубинова подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Ключевым направлением совместной работы станет создание музея Чувашского государственного театра оперы и балета в рамках федерального проекта «Новый музей театра».

«Сотрудничество с Бахрушинским музеем — крупнейшим хранителем театральной истории страны — позволяет нам вывести музейную работу внутри учреждений культуры на качественно новый уровень. Создание современного пространства на базе Чувашского государственного театра оперы и балета поможет не просто сохранить уникальные архивы, а сделать их доступными и интересными для всех ценителей искусства, в том числе гостей республики и особенно молодежи. Это важный шаг в популяризации богатого театрального наследия нашего региона», — подчеркнул Олег Николаев.

Новая площадка в Чебоксарах станет частью единого музейно-театрального пространства России. Посетители смогут проследить путь становления национальной театральной традиции в контексте общероссийской культуры.

«Расширение географии федерального проекта «Новый музей театра» остается одним из ключевых направлений работы Бахрушинского театрального музея. Подписание соглашения с Правительством Чувашской Республики позволит создать в Чебоксарах новое музейное пространство, которое будет органично интегрировано в культурную инфраструктуру региона. В постоянной экспозиции, открытие которой запланировано на осень 2026 года, мы представим уникальные предметы из собрания нашего музея и архива Чувашского государственного театра оперы и балета, раскрывая историю театра с момента его основания и до наших дней. Мы также планируем развивать в Чебоксарах просветительские форматы, ориентированные на широкую аудиторию», — отметила Кристина Трубинова.

Бахрушинский музей выступает в качестве федерального научно-методического центра. Его эксперты помогут коллегам из Чувашии систематизировать коллекции и использовать инновационные решения в оформлении экспозиций. Чебоксары вошли в число пяти городов (наряду с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Брянском и Владимиром), где новые пространства откроются до конца 2026 года. Ранее аналогичные площадки уже заработали в Курске, Махачкале, Самаре, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

СПРАВКА «СЧ»

Бахрушинский театральный музей основан в 1894 году промышленником и меценатом Алексем Бахрушиным. Сегодня это один из крупнейших в мире хранителей профильного наследия: в его фондах насчитывается более 1,5 млн экспонатов. Это архивы выдающихся деятелей искусства, сценические костюмы, эскизы декораций, афиши, программы. Музей объединяет шесть объектов Музейно-театрального квартала на Павелецкой и 10 филиалов в Москве, а также филиал в Зарайске.