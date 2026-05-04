Жизнь прожить — не поле перейти

На 98-м году жизни скончался заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии Алексей Петрович Петров.

10 мая 2026 года ушел из жизни Алексей Петрович Петров — человек большой судьбы, представитель поколения, на долю которого выпали и военное лихолетье, и тяжелейший послевоенный труд, и огромная ответственность за людей, землю и семью. Он родился 19 июня 1928 года в крестьянской семье, в деревне Кадыкой Моргаушского района Чувашии, и с ранних лет узнал цену труду и стойкости: в детстве пережил голодные годы, пожары и нужду.

Когда началась Великая Отечественная война, Алексею Петровичу было тринадцать лет, и, как миллионы его ровесников, он очень рано повзрослел. В частных разговорах он нередко вспоминал, как подростками пахали в поле, возили зерно в Чебоксары, заготавливали лес, а за день тяжелой работы получали несколько сотен граммов муки, из которой дома пекли лепешки.

После окончания Тиушской средней школы в декабре 1948 года был призван в армию, прошел танковую школу, служил на Сахалине, дослужился до старшины и командира танкового взвода. Демобилизовался в сентябре 1952 года.

Когда он вернулся домой после службы, был избран председателем Шатьмапосинского сельсовета, а в 1953 году встретил Римму Михайловну, с которой связал всю дальнейшую судьбу. Они прожили вместе 72 года и на протяжении всего этого времени были для родных примером уважения, тепла, верности и взаимной поддержки. 11 февраля 2026 года Указом Главы Чувашии Олега Николаева Алексей Петрович и Римма Михайловна Петровы были награждены орденом «За любовь и верность» — за большие заслуги в укреплении института семьи.

Особое место в жизни Алексея Петровича занимал труд на селе. В мае 1957 года он возглавил колхоз имени Мичурина Моргаушского района, который под его руководством вырос в крупное хозяйство: были построены фермы, плотины, мосты, дорога до села Ишаки, производственные объекты и средняя школа. К моменту его перехода на другую работу колхоз располагал 15 комбайнами, 40 тракторами, в нем содержались более 3000 свиней, 1600 голов крупного скота и 400 дойных коров.

Впоследствии Алексей Петрович возглавил Моргаушское райпо, развив его до одного из самых крупных предприятий республики: с новыми магазинами, транспортом, столовыми и заметно выросшим товарооборотом. Его жизненный путь был отмечен не только уважением людей, но и признанием на официальном уровне: за проделанную работу он был удостоен званий «Почетный гражданин Моргаушского округа» и «Отличник потребительской кооперации», а в 2018 году Алексей Петрович награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Среди других наград Алексея Петровича — орден «Знак Почета» (1966), орден Трудового Красного Знамени (1971), орден Октябрьской Революции (1973), орден Дружбы народов (1986) и другие.

Он по праву гордился своей семьей: супругой, дочерью, внуками, правнуками и недавно родившейся праправнучкой, не раз повторяя, что важнее труда, уважения и заботы друг о друге ничего нет. В результате в семье Петровых кроме Алексея Петровича еще 4 заслуженных работника Чувашии в различных отраслях: здравоохранении, строительстве, образовании и сельском хозяйстве.

Светлая память об Алексее Петровиче Петрове сохранится в сердцах родных, друзей, и земляков. Его жизнь стала примером того, как скромность, стойкость, ответственность и любовь к людям превращают человеческую судьбу в подлинную историю служения своей земле.