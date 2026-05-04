Чебоксары восстанавливаются после атаки БПЛА

В дни тревог город и выглядит, и звучит иначе. Люди чаще смотрят в телефон, прислушиваются к сообщениям оперативных служб, держатся ближе к дому и стараются понять главное: что делать сейчас, как защитить близких и куда обращаться, если беда уже коснулась семьи.

После атак БПЛА в Чебоксарах по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева во дворах домов, пострадавших от атаки беспилотников, организована серия выездных приемов граждан. Глава города Станислав Трофимов рассказал, что встречи в таком формате избавляют людей от траты времени на поиски специалистов и ответов на вопросы, которые сегодня для них стали самыми важными. Как оформить ущерб? Кто заменит окна? Какие выплаты положены? Куда обратиться за медицинской, психологической или юридической помощью?

Первый выездной прием прошел в шатрах на проспекте Ивана Яковлева. Там, во дворе пострадавшего от прилета дома, работали представители профильных министерств и ведомств, специалисты по социальной поддержке, жилищным и строительным вопросам, а также медицинские психологи. Каждый алгоритм разъясняли на месте, каждую историю брали на контроль.

Отдельная тема — психологическая поддержка. После атаки человек может держаться внешне спокойно, но внутри оставаться в напряжении. Особенно тяжело детям и пожилым. Испуг, нарушение сна, тревожность, резкая реакция на громкие звуки после таких событий нормальны, но их нельзя оставлять без внимания. Поэтому работа медицинских психологов на выездных приемах не менее важна, чем консультации по документам.

КСТАТИ Приемы проходят с 16.00 до 20.00. 12 мая специалисты работали во дворе дома № 6 на проспекте Ивана Яковлева. 13 мая прием прошел во дворе дома № 5 по улице Ленинского комсомола. 14 мая жителей будут принимать во дворе дома № 6 по улице Строителей. 15 мая специалисты приедут во двор дома № 98 на проспекте Мира.

Но помощь после ЧП — это только одна сторона. Вторая не менее важная тема это поведение во время самой угрозы. Именно здесь многое зависит от спокойствия и дисциплины каждого человека. Если в городе объявлена опасность атаки БПЛА, первое правило простое: не подходить к окнам и балконам. Даже если очень хочется посмотреть, что происходит на улице, делать этого нельзя. Окно в такой момент становится одной из самых опасных зон в квартире. При взрывной волне или падении обломков стекло может разлететься по комнате за доли секунды.

Самое разумное решение — укрыться в помещении без окон, рядом с несущими стенами. Это может быть ванная комната, коридор или туалет. Важно выбрать место заранее, а не искать его в панике, когда тревожное сообщение уже пришло. Не бойтесь провести с семьей учебную тревогу — это важно. Вы в игровой форме говорите детям о начале тренировки, они берут свои «тревожные чемоданчики» с игрушками и смартфонами, вы — свои. Скорее всего, у вас нет в квартире огнетушителя. Лучше будет, если он появится. В зоне риска — каждый микрорайон, быть готовыми важно и в частном секторе.

Если дома есть дети, пожилые родственники или люди с ограниченной подвижностью, лучше заранее и с ними проговорить порядок действий. Кто кому помогает, куда проходить, где лежат документы, телефон, вода и необходимые лекарства. В спокойное время такие разговоры могут казаться лишними. В тревожный момент они экономят минуты и снижают риск паники.

При угрозе атаки жителям рекомендуют оставаться дома и по возможности ограничить передвижение по городу. Это важно. Чем меньше людей находится на улице, тем проще службам работать, быстрее реагировать и тем ниже риск случайных травм. Большой ошибкой таксистов в ночь ракетной атаки было рвануть к эпицентру. И наблюдать за действиями служб. Угроза повторного удара актуальна! Так, впрочем, в тот день и произошло. Трогать обломки ни в коем случае не надо. Дрон может быть обработан отравляющим веществом — такие факты уже были, просто говорят об этом, к сожалению, мало.

Особое внимание уделяется детям. В дни угрозы школы переводятся на дистанционный режим, а родителей воспитанников детских садов просят по возможности оставить малышей дома. Вторая смена может вернуться к очному обучению только после официального отбоя угрозы. Здесь важно не торопиться и не принимать решений «на слух». Ориентироваться нужно только на официальную информацию.

Одна из главных ошибок в такие моменты — распространение непроверенных сообщений. Голосовые в чатах, пересланные скриншоты, слухи от знакомых могут создавать лишнюю тревогу и мешать реальной работе служб. Доверять нужно проверенным источникам: сообщениям городских и республиканских властей, экстренных служб, официальных каналов. В идеале установить себе приложение МЧС России. С логотипом ведомства на аватарке. Там сообщения приходят первыми. И вы, наверное, удивитесь, но именно оттуда их перепечатывают «любимые» ваши каналы-радары. Так, 13 мая сообщение в приложении МЧС поступило в 6.12. Потом его перепечатали мониторинговые сервисы. Поэтому анализируйте все источники, но доверяйте проверенным.

После недавней атаки в Чебоксарах продолжаются восстановительные работы. По словам Станислава Трофимова, для усиления темпа привлекли дополнительные бригады. Проверяется состояние городской инфраструктуры, идет работа по поврежденным домам, уточняются потребности жителей.

В такие периоды город проверяется не только на готовность служб. Проверяется и наша способность быть внимательнее друг к другу. Позвонить пожилым соседям. Уточнить, нужна ли помощь с заявлением. Подсказать человеку, где проходит прием. Не спорить в чатах, а передавать проверенную информацию.

Станислав Трофимов поблагодарил службы за оперативную работу, а жителей за выдержку и сплоченность. По его словам, ситуация находится на личном контроле, а все обращения, поступившие от пострадавших, будут отрабатываться.