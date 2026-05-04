В республике почтили память тружеников оборонительных линий

«Как тяжело давалась Победа»

На мемориале «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском округе ветрено. Зеркальные стелы переливаются в лучах полуденного солнца, слепят глаза. Вокруг раскинулась яркая зеленая трава, над головой чистое голубое небо. Время словно остановилось, чтобы почтить память героев. В честь Дня Победы здесь прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, в которой принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, что памятник у деревни Байгулово открылся в 2022 году по инициативе Олега Николаева при поддержке Российского военно-исторического общества. Глава республики подчеркнул, что единство тыла и фронта является фундаментальной основой для достижения побед, а предки сотворили в неимоверно тяжелых условиях практически невозможное даже с учетом современных технологий. Он также отметил, что участники мероприятия традиционно собираются на этой площадке, чтобы отдать поклон тем, кто трудился в тылу, и что для них эти люди служат примером того, как нужно действовать в нынешние времена.

Кстати При создании дизайна мемориала авторы проекта стремились уйти от привычных образов женщин, детей и стариков. Результатом стали тридцать восемь серебряных стел, каждая из которых символизирует десять километров оборонительных сооружений, а изогнутый силуэт всей конструкции повторяет очертания линии защиты. В центре зеркальный шар — израненная окопами земля, вобравшая в себя всю боль и надежду людей тех лет.

Подвиг тружеников тыла долгое время незаслуженно оставался в тени. Осенью 1941 года страна начала возводить линии обороны вокруг крупных городов. Через Чувашию протянулись 380 километров укреплений. Возводили их сто семьдесят тысяч жителей республики, в основном женщины и подростки, за восемьдесят девять дней в сорокаградусные морозы, вручную. За этот срок было вынуто около пяти миллионов кубометров промерзшей земли. Для сравнения: уже при помощи взрывчатки и тяжелой техники при строительстве Чебоксарской ГЭС такой объем был вырыт только за год. Рубежи так и не вступили в бой, однако цена их возведения была огромной.

На традиционную церемонию возложения цветов собрались члены Правительства республики, депутаты Государственной Думы, ветераны, волонтеры и молодежь. Георгиевская ленточка над сердцем и две красные гвоздики у каждого. Когда зазвучала песня, посвященная народному подвигу, и высокий вокал исполнителя смешался с порывами воздуха, удержаться от мурашек было невозможно.

«Мы с классом всегда стараемся выезжать на праздники. На 9 мая обязательно к памятнику Победы и Вечному огню, а сегодня с утра успели возложить цветы на Братской могиле. К сожалению, с детьми на мемориал еще не ездили, но в будущем хотелось бы посетить», — признается Екатерина Локтева, учитель 37-й школы Чебоксар. Приехал сюда с особым чувством Эдисон Патмар, подполковник в отставке, член Союза писателей, ветеран групп Советских войск в Германии: «У меня здесь работал отец, а после он был на фронте до конца войны. Сюда нужно приводить не только молодежь, но и нас. Потому что мы тоже уже начинаем забывать, как тяжело давалась Победа и как важно жить сплоченно сегодня».

За четыре года памятное место посетили более 138 тыс. человек, среди них 35 тыс. школьников. Комплекс включен в федеральный туристический маршрут «Герои Чувашии: от тыла до фронта». В октябре 2023 года при мемориале открылся музей. «Приезжают люди из самых разных регионов нашей страны, буквально от Владивостока до Калининграда. Все благодаря автомобильной трассе М-7, которая находится рядом. Работаем со школьниками, в первую очередь Козловского, Урмарского муниципальных округов. Проводим различные мероприятия, например, встречи с ветеранами», — рассказала научный сотрудник Чувашского национального музея Ирина Михайлова. Летом здесь проходит Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов: привозят находки с мест боев, а на прилегающей территории разворачивается реконструкция сражений. К 2030 году на территории появится полноценный мемориальный парк «Рубежи Победы» с реконструкцией окопов и выставкой техники военных лет.

Вечный огонь на мемориале горит с момента открытия. Частица пламени была доставлена от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В этот день депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков передал частицу священного огня в село Комсомольское. Также огонь с Сурского рубежа зажегся и в Мариинском Посаде на монументе «Они сражались за Родину».

«Задача Правительства — защитить подвиги нашего народа от любых попыток искажения. Мы обязаны передать правду подрастающему поколению. Мой личный опыт общения с ребятами показывает: у них правильные ценности и искренняя любовь к Родине. Именно эта связь поколений и патриотический настрой молодежи дают нам уверенность в том, что Россия выстоит и победит», — заявил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

Когда смотришь на возложенные цветы у Вечного огня, то в груди возникает удивительное чувство умиротворения оттого, что память о трудовой доблести будет жить всегда. Благодарность потомков за самоотверженный подвиг героев в тяжелые времена Великой Отечественной войны — безмерна.