Империя на юге: как Потемкин создал Новороссию из мечты

13 мая исполняется 243 года самому молодому флоту России — Черноморскому. Этот день 1783 года описан во многих исторических документах. 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева пришли в Ахтиарскую бухту, на берегу которой месяц спустя по указу Екатерины II будет заложен Севастополь — главная база нового флота. Но вместе с именем императрицы в историю южного форпоста навечно вписано и имя отца-основателя Григория Потемкина, сделавшего присоединение Тавриды к России целью всей своей жизни. Судьбе светлейшего князя Таврического Первый канал посвятил сериал «Новороссия. Потемкин». В эту пятницу на сайте телеканала выйдет заключительная серия.

Режиссер — Ярослав Мочалов,

серий — 8,

места съемок — Санкт-Петербург, Ленинградская область

Он запретил слово «невозможно»

За последние пять лет российские кинематографисты выпустили 15 фильмов и сериалов, посвященных эпохе Екатерины Великой. Потемкина играли Дмитрий Ульянов, Владимир Яглыч, Алексей Морозов, Дмитрий Миллер, и вот пришел черед Ивана Колесникова. Первые несколько серий привыкаешь к нему в этой роли. Ростом, размахом плеч похож, не зря же Екатерина звала его «господин богатырь», но у Колесникова Потемкин получился порывистым романтиком, мечтателем, остряком и провокатором. Сам актер называет своего героя «жутчайшим авантюристом», но при этом прекрасным, веселым человеком.

— Слово «невозможно» не употреблять! Запрещено! — говорит он своим подчиненным.

— Нет ничего невозможного при должном старании и умении, — цитируют они хором Потемкину его же фразу.

В исполнении Колесникова Светлейший взрослеет, но не бронзовеет. Даже добившись всего, не превращается в сиятельного государственного мужа — он все тот же мальчишка, готовый устраивать сюрпризы для любимой женщины. Все время в седле и почти никогда — в карете.

Мы видим человека, который всю жизнь шел за своим «хочу» и, к счастью для России, уже не понимал, где его личные интересы, а где государственные. Любовь к императрице и империи для него была единым чувством. По масштабу дел историки сравнивают Потемкина с Петром I (Колесников, кстати, сыграл и основателя Петербурга в фильме «Екатерина Великая»). Светлейший князь сделал для России на юге столько же, сколько Петр Великий на севере, писали в 19 веке. Присоединил к государству Российскому множество басурманских земель и Крымское ханство, заложил Екатеринослав (Днепропетровск), Николаев, Херсон, Севастополь и Черноморский флот, укрепив южные рубежи империи в бесконечных войнах с Портой. Ни с какой другой страной Россия не воевала так много и долго, как с Турцией. К счастью, сценаристы не стали выстраивать весь сюжет на сложных отношениях фаворита с императрицей, и в кадре бои сменяются мирными переговорами, заседания Совета при высочайшем дворе — строительством городов и кораблей, пугачевский бунт — чумой.

«Наш фильм — это не совсем дворцовая история. Ведь Потемкин — не дворцовый человек», — объясняет режиссер.

Многие фразы сценаристы словно пытались приблизить к сегодняшним реалиям. Вот после Чесменской победы Потемкин пытается убедить Якова Булгакова, российского посланника в Порте, три года просидевшего в турецкой темнице, что мир России пока не нужен:

— Стоит ли сейчас заканчивать войну с Турцией?

— Война — это люди, а каждая живая душа желает задержаться на белом свете. Ежели мы продолжим, ну, сколько еще погибнет?

— Яша, высшие потребности никогда не совпадают с человеческими желаниями.

Вот в сюжет специально вводят встречу молодого Потемкина с дряхлеющим фельдмаршалом Минихом (Сергей Шакуров), немцем по происхождению. Тот произносит свою историческую фразу: «Самое Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что управляется не людьми, а господом богом. Иначе не понять вовсе, как оно существует».

Художественный вымысел в угоду сюжету

Ждать от сериалов документальной точности наивно. Но зрители продолжают ругать их за искажение исторических событий. Вот сцена первого знакомства Потемкина с Екатериной, еще великой княгиней, на балу. Четверо молодых людей прорываются туда в карнавальных масках словно какая-то шантрапа, да и потом ведут себя довольно вызывающе. В действительности же юный Григорий был приглашен на бал к Елизавете Петровне за успехи в учебе в числе двенадцати лучших студентов Московского университета.

О том, что он вместе с братьями Орловыми участвовал в дворцовом перевороте 1762 года, когда Екатерина взошла на престол, в фильме ни слова, потому и непонятно, как после монтажной склейки вчерашний студент стал камергером царского двора. Орловы показаны какими-то тенями: Григорий — сластолюбцем, изменником и в целом человеком недалеким; Алексей, герой Чесмы, — своенравным и подвергающим сомнению решения государыни.

Вот в сериале Екатерина сама организовывает венчание с фаворитом, хотя никаких документов, подтверждающих этот морганатический брак, не сохранилось. Как нет и свидетельств того, что это Потемкин отдал приказ при четвертовании Пугачева отрубить ему сначала голову — быстрая смерть в обмен на то, что бунтовщик подтвердит участие генерала Петра Панина в заговоре против императрицы. Екатерина никак не могла освободиться от влияния братьев Паниных: Никита Иванович был наставником цесаревича Павла.

Графиня Оленева (Ксения Утехина) вообще персонаж вымышленный. Любовниц у Потемкина было огромное количество, в столице ходили слухи, что он устроил гарем из собственных племянниц — «девиц Энгельгартовых», которых взял на попечение после смерти одной из своих сестер. В сериале же нет ничего, что могло бы подпортить моральный облик одного из самых выдающихся государственных деятелей в российской истории. Сериальный Потемкин и рад бы жениться на любимой Оленевой, да не может — по понятным причинам.

А то, что он небритым, нечесаным, в домашнем халате (это уже исторический факт) принимал в своих покоях некоторых европейских послов, в сериале объяснили одной фразой: «Много чести мундир для них надевать!»

«Государыня гневаться изволили…»

Кинематографисты хотели показать абсолютно преданного Екатерине и государству человека: умного, хитрого, деятельного, умевшего мыслить и жить с размахом. С этой задачей сериал справился. Куда больше вопросов вызывает императрица в исполнении Анны Ковальчук. Она улыбчива, кокетлива, жеманна и… истерична. 1787 год. Во время Таврического вояжа Екатерине уже 58, в ее спальне другой фаворит, но она подглядывает из-за шторы за приездом Потемкина и, словно девчонка, прячется, когда он бросает взгляд на ее окна.

С самого начала у их встреч только два финала: либо объятия, либо громкая ссора, которая заканчивается для Потемкина уходом и хандрой. Екатерина подозрительна и гневлива. Она внимает всем дворцовым сплетням о нем. После венчания они недолго остаются вместе. Екатерина словно испугалась, что Потемкин получит над ней безраздельную власть, и уже он через нее будет управлять государством. В тоне этих диалогов чувствуется слабость Екатерины.

— Ты почему решил, что тебе больше других позволено? Кем ты себя возомнил, императором?! — Екатерина еле сдерживается, чтобы не перейти на крик.

— Видимо, и вправду переоценил я свое место, приблизившись к тебе.

— Отношение мое к тебе особенное, но даже оно не причина самовольничать и возвышаться сверх всякой меры!

Кажется, только после смерти Потемкина она поняла, кого потеряла. Но горячее выяснение отношений мы видим в каждой серии. В 6-й выскажется уже Потемкин: «Не думал я, что злоба и зависть между нами встанут, супруга моя венчанная! Ты мне доверять должна!» Хотя вряд ли в реальности он бы рискнул напомнить о той ошибке молодости. Если она вообще была. Екатерина, умнейшая женщина своей эпохи, прекрасно понимала, что править страной она имеет право, пока она Романова, вдова покойного императора, но никак не госпожа Потемкина. Вряд ли десятилетия спустя она считала его своим мужем. Многие письма Потемкина просто сожгла — в архивах огромное количество ее записок, гораздо больше, чем его ответов. И как бы ласково Екатерина не обращалась к князю, все равно она писала их как государыня своему подданному.

Передать харизму этой великой женщины — настоящий вызов для актрисы. Более того, в памяти еще свеж довольно удачный образ княгини Дашковой. В сериале «Екатерина. Фавориты» с Мариной Александровой эту роль доверили именно Анне Ковальчук. И кажется, что глава Академии наук получилась у нее куда лучше, чем императрица. Да и пересечений по другим актерам в фильме немало. Сергей Новосад, сыгравший фаворита Ланского, здесь снимался в роли Платона Зубова. Алексей Крылов сменил морскую форму Алексея Орлова на гусарский мундир Семена Зорича, Сергей Яценюк из графа Салтыкова превратился в посла Булгакова. Да и Шакуров уже играл вице-канцлера Бестужева в «Великой».

Возможно, именно из-за образа Екатерины новый сериал оставляет впечатление, будто Потемкин умнее, сильнее и энергичнее нее. Колесников словно переиграл Ковальчук. Но кто знает, может, выводя Светлейшего в главные герои, создатели картины такого эффекта и добивались — показать, что любого короля играет свита.

КСТАТИ

Если задаться вопросом, что связывает Потемкина с Чувашией, ответ окажется довольно неожиданным, потому что в наших краях фельдмаршал никогда не был. Но на знаменитом броненосце Черноморского флота, названном в честь Светлейшего, служил матросом Леонтий Иванов из Ибресинского района — в июне 1905 года участвовал в восстании против офицеров. Броненосец был блокирован другими кораблями эскадры, экипажи которых не поддержали мятеж, но сумел прорваться в открытое море. На борту не было ни угля, ни запасов продовольствия, и матросы приняли решение уйти в Румынию. Иванов прожил в чужой стране двенадцать лет, но после революции вернулся домой, в Ширтаны, и в числе первых вступил в только что образованный колхоз.

