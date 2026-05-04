В Чувашском драматическом театре поставили спектакль о Герое России Николае Петрове

В его груди билось храброе сердце

Образ бесстрашного русского солдата, самоотверженно жертвующего жизнью во имя счастливого будущего страны и мирного неба над головой, стал сквозным не только в контексте истории российского государства, но и в отношении всей отечественной культуры. Его светлый лик, отмеченный печатью доблести и отваги, озаряет живописные полотна и литературные страницы, музыкальные партитуры и театральные подмостки, а подвиги не имеют срока давности и объединяют эпохи, поколения и народы. Об одном из таких воинов, уроженце Чувашии Николае Петрове, рассказали в спектакле «Паттӑрсем вилмеҫҫӗ» (Герои не умирают), созданном в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова в память об участниках специальной военной операции, не вернувшихся с поля боя. Премьеру постановки, прошедшую в минувшем апреле при поддержке Гранта Министерства культуры России, посмотрели члены семьи и родственники военнослужащего, а на прошлой неделе она была показана в честь 81-й годовщины Великой Победы.

Имя Николая Петрова навсегда вписано в летопись страны и региона, а хроника его боевого пути свидетельствует о наивысшей степени гражданственности и верности долгу. Он — Герой России и кавалер ордена Мужества, почетный гражданин Чувашской Республики и настоящий защитник Родины, в чьей груди билось храброе офицерское сердце. Перечисляя все заслуги и награды старшего лейтенанта, возглавившего штурмовую группу второй мотострелковой роты и вступившего в неравную схватку с противником, трудно поверить в то, что на момент гибели ему было лишь чуть больше 20 лет. Ничего не поделаешь: там, на передовой, течение времени имеет несколько иную траекторию, метроритмику и скорость, а зрелость давно стала общим состоянием души. Все это с математической точностью отражено в спектакле, где задействованы актеры разного возраста, но одинаковой рефлексии, когда каждый миллиметр сценического пространства сравним с нервной клеткой и пульсирует, подобно вене на виске.

Среди участников исполнительского ансамбля, то выводящих на первый план свое надрывное соло, буквально пробирающее до мозга костей, то сливающихся в унисон единого эмоционального потока, когда все на одной волне и плечом к плечу, Александр Демидов и Евгений Урдюков, Александр Игнатьев и Григорий Петров, народный артист Чувашии Сергей Иванов и другие. По-особому полнозвучны в спектакле женские образы, многоплановые, нюансированные, прописанные до мельчайших деталей и подробностей. Речь идет не только о матери главного героя в мощном воплощении Надежды Зубковой, но и об обесчещенной «нациками» девочке Олесе, сыгранной Светланой Лукияновой и Кристиной Ивановой, на стыке бессилия и силы, безвольности и воли, неверия и веры, намертво зажатой в кулак. А до чего пронзительна немая сцена прощания Николая со своей возлюбленной Иришей (Анна Цветкова), молча провожающей его на фронт, когда взгляды и вздохи, жесты и прикосновения в десятки раз громче всяких слов, и без того застревающих в пересохшем от волнения горле.

Актеры в мгновение ока теряют собственное «я» и растворяются в эпизодах, коллизиях, сюжетных поворотах, причем чудо столь глубокого погружения в процесс случается далеко не в каждой постановке. Разработка стратегии захвата вражеского опорного пункта и напряженное ожидание подкрепления, вход во фланг неприятеля и прикрытие отхода боевых машин подразделения с огневых позиций, подрыв на противотанковой мине и… Хотя события показаны в спектакле до дрожи реалистично и зримо, повествование не лишено аллегорий, символов и смысловых параллелей. Это и разнокалиберные колеса судьбы, «разбросанные» по черному заднику, и безмолвные горцы в белоснежных папахах и бурках, напоминающие ангелов или отлетевшие души (у войны нет национальности, здесь чуваш и дагестанец — братья), и призрачные воспоминания о родителях и Московском высшем общевойсковом командном училище, во время учебы в котором Николай Петров участвовал в Параде Победы на Красной площади. А родился будущий Герой России в деревне Тоскаево Яльчикского района, занимался гиревым спортом и окончил Яльчикскую среднюю общеобразовательную школу, которая теперь носит его имя. Там тоже состоялся показ нового спектакля, и многие ребята не могли сдержать слез.

КСТАТИ

Дорогим подарком ко Дню Победы стала выставка «Актеры-фронтовики», развернувшаяся в фойе театра, своего рода «Бессмертный полк», пробуждающий в сердцах чувство гордости, патриотизма и безмерной благодарности за возможность жить в сильной, могучей, поистине великой стране. В памятную экспозицию, включающую в себя исторические факты, информационные справки и архивные фотоматериалы, вошли портреты выдающихся мастеров сцены, оставивших след не только на подмостках, но и на полях сражений. Среди них директор театра Николай Элле и режиссер Константин Иванов, художники Евгений Бургулов и Владимир Мазанов, драматурги Леонид Агаков и Василий Алагер, артисты Иван Бочаров и Александр Бубнов, Григорий Ашмарин и многие другие. Но и о тех, кто ковал Победу в тылу, сказано немало, ведь именно они поднимали боевой дух и сплачивали людей в едином стремлении к искоренению фашизма.

«До 1961 года Чувашский драмтеатр располагался в здании бывшего мочального склада купца Хлебникова, куда переехал в 1920 году и делил это помещение с труппой Русского драматического театра, — читаем на одном из стендов. — В годы Великой Отечественной войны оба коллектива продолжали работать в тяжелейших условиях. Зимой здание почти не отапливалось, зрители сидели на представлениях в верхней одежде, а актеры были вынуждены играть при температуре 5-6 градусов тепла. Часто отключалось электричество, не было подходящих помещений для мастерских и склада декораций».