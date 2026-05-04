Здравствуй, девочка с серыми глазами!

Эта история с трагическим началом и счастливым концом родилась в один из июльских дней 1942 года в зажатом блокадным кольцом Ленинграде. Как мы предполагаем, патруль военного гарнизона города, обходя жилые дома полуразрушенного, но не сдавшегося врагу Ленинграда, обнаружил около мертвой матери двоих малышей — мальчика и девочку помладше. Тело матери отправили на Пискаревское кладбище, ставшее последним пристанищем десятков тысяч не вынесших ужас блокады ленинградцев.

Как выяснилось позже, там же был похоронен и умерший двумя месяцами ранее, в мае 1942 года, отец осиротевших детей Андрей Львович Львов. По другим данным, мать малышей была доставлена в одну из больниц, и ее дальнейшая судьба неизвестна. А дети были предоставлены сами себе, то есть стали беспризорниками. Через несколько дней их тепло приняли детские дома города. 7-летний Владимир был направлен в детский дом 55 на улице Правды, оттуда вместе с ним эвакуирован в село Угоры Манотуровского района Горьковской области.

Дальше его судьба сложилась вполне благополучно: его усыновили добрые люди, он стал носить их фамилию Кудрявцев. Со временем создал и семью. Старшая дочь Ирина окончила вуз, стала специалистом по английскому языку и вместе с мужем уехала в Соединенные Штаты Америки, где и осела в городе Меса, штат Аризона. Здесь, вдали от Родины и кровных родных, у нее загорелось желание, как можно больше узнать про своих дедушку и бабушку, про блокадное детство своего отца. Однако все попытки что-то выяснить в многочисленных фондах и базах данных ни к чему не привели — словно их и не было. Сложности возникали, прежде всего, из-за того, что Ирина совершенно не знала, где они жили до войны и когда именно умерли.

7 февраля 2020 года Ирина впервые написала письмо в Порецкий детский дом: «Здравствуйте! Пишу вам, а у самой еще руки дрожат… Я из семьи блокадников. Моему отцу, Львову Владимиру Андреевичу (после усыновления Кудрявцев Владимир Васильевич), было семь лет, когда его в 1942 году эвакуировали из Ленинграда.

Оба его родителя умерли весной 1942-го и похоронены на Пискаревском кладбище. Я знала, что у папы была младшая сестра, которой было два или три года на момент начала блокады. В нашей семье всегда думали, что девочка пропала без вести или погибла. Сегодня, еще раз просматривая базу данных по эвакуации, я нашла запись с ее данными! Вот она: Львова Людмила Андреевна, 1939 г.р., адрес: ул. Подольская, д. 26, кв. 9 (эвакуирована с 5-м детским домом Октябрьского района 27.07.43».

И Ирина с головой и энтузиазмом окунулась в поиск своей тети. Десятки и десятки часов работы за компьютером в различных базах данных по блокадникам Ленинграда, десятки и десятки запросов в разные архивы и ведомства.

В результате сложилась своего рода хронология пребывания семьи Львовых в Ленинграде в 1941-1945 годах.

Из переписки с Ириной Рис: «Январь 1941 года. Семья в составе Андрея Львовича Львова (1905 г.р.), его жены Ирины Артемьевны (1912 г.р.) и их детей Владимира (1935 г.р.) и Людмилы (1939 г.р.) переезжает в дом 26 по Подольской улице (до этого они жили в районе Большой Щемиловки (сейчас Фарфоровская улица), где, видимо, и родилась Людмила. До этого адреса они жили на Лиговской улице (сейчас Лиговский проспект).

Май 1942 года. Умирает Андрей Львович Львов, отец Людмилы и Владимира. Дети остаются с матерью.

Июль 1942 года. Умирает мать Ирина Артемьевна. Дата выбытия (смерти) в домовой книге и в других документах указана как 27.07.1942. По некоторым данным, она какое-то время находилась в больнице. Детей распределяют по детским учреждениям: Владимир попадает в детский дом 55/61, Людмила, в силу возраста, — в дом малютки № 3. Даты их поступления в эти учреждения неизвестны.

4 июля 1942 года Людмилу вместе с другими детьми дома малютки № 3 готовят к эвакуации в Ярославскую область — она фигурирует в списке детей, подготовленных к эвакуации.

Но, видимо, случилось что-то, что помешало ее отправить, — это могла быть болезнь, или, что более вероятно, она была очень ослаблена для долгой дороги. (В списках эвакуированных, прибывших из Ленинграда в Ярославскую область, Людмила не значится). Людмилу помещают в детскую больницу имени Раухфуса на восстановление или лечение. Дата поступления в больницу неизвестна.

18 июля 1942 года Владимира с детским домом 55/61 эвакуируют в Горьковскую область, село Угоры. 6 июля 1943 года Людмилу переводят из больницы Раухфуса в детский дом № 29 Смольнинского района Ленинграда. https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-5039/13/81 О работе больницы во время блокады можно почитать здесь.

23 или 27 июля 1943 года Людмилу эвакуируют в Чувашию, в село Порецкое.

Август 1945 года. Владимира реэвакуируют обратно в Ленинград, к родственникам. Родственники, живущие в Ленинграде, — это Дарья Львовна Яковлева, Александра Львовна Иванова (сестры Андрея Львова) и Варвара Артемьевна Кудрявцева (сестра Ирины Львовой). Варвара с мужем Василием впоследствии усыновят Владимира. Из Владимира Андреевича Львова он становится Владимиром Васильевичем Кудрявцевым».

У Ирины Владимировны набралась целая папка ответов на ее запросы из самых разных и неожиданных архивов, в том числе и архивов Чувашской Республики. Поиск затормозился в связи с тем, что документы Ядринского и Чебоксарского детских домов на хранение в Государственный исторический архив Чувашской Республики не поступали, а личное дело передавалось вместе с воспитанником. Возможности посмотреть сведения в каких-то официальных базах были исключены из-за законодательства по защите персональных данных. Мы допускали, что Людмила Львова могла быть удочерена либо могла выйти замуж после окончания школы и сменить фамилию.

Своего рода криком отчаяния стала публикация статьи в нашей газете под ярким обращением «Где ты, девочка с серыми глазами?». На нее откликнулось около 125 читателей газеты и пользователей ее сайта.

Ирина Рис вспоминает: «К сожалению, этих данных не хватило, чтобы продолжать архивные поиски. И мне пришла в голову мысль обратиться к поисковым отрядам. В одном из интернет-форумов мне посоветовали обратиться к Евгению Шумилову, что я и сделала. У него был большой поисковый опыт, в том числе и по блокадникам. Я поделилась с ним всей информацией, которой владела, и он написал великолепную статью, которую опубликовали в газете «Советская Чувашия». Издание было доступно в интернете, и идея была в том, чтобы как можно больше людей могли увидеть эту информацию с надеждой на то, что каким-то чудом это может помочь в поиске. Но время шло, а результатов, к сожалению, не было. Мало-помалу я начала свыкаться с мыслью, что, скорее всего, мне не суждено узнать о дальнейшей судьбе Людмилы. Самое большое препятствие было в том, что мне была неизвестна точная дата рождения и замужняя фамилия, а без них поиск людей очень сильно затруднен, если не сказать, невозможен. По истечении нескольких лет, две недели назад (июль 2025 года), я решила возобновить поиск данных, так как у меня был еще один ленинградский адрес проживания семьи до войны, который оставался непроверенным. Чем черт не шутит, думала я, а вдруг там есть точная дата рождения? На одном из генеалогических форумов я найшла женщину, живущую в Петербурге, которая взялась помочь. Она приняла близко к сердцу мою историю и ходила в архив, как на работу. Но… Оказалось, что именно по этому дому не сохранилось довоенных архивов. Я поблагодарила ее за доброту и помощь, но в душе практически совсем отчаялась и потеряла всякую надежду. Каково же было мое удивление, когда через пару дней я получила от нее сообщение. Дословно оно гласило: «Не спрашивайте меня, как, но мне удалось узнать, что Людмила Андреевна Львова родилась в Ленинграде 25 сентября 1939 года». В тот же день я связалась опять с чувашскими поисковиками, мало на что уже надеясь. Ну а потом свершилось настоящее чудо — практически через 24 часа у меня было фото Людмилы Андреевны! Живой и здоровой! Я не верила своим глазам, да и сейчас в это с трудом верится!»

Одним из откликнувшихся на публикацию в «Советской Чувашии» стал Эдуард Анисимов, руководитель поискового отряда «Звезда» из города Канаша, работающий электромехаником Канашской дистанции инфраструктуры ГДИ ОАО «РЖД». Ему в различных базах данных в интернете удалось составить список из более чем 150 уроженцев Ленинграда с такими же именем и отчеством (предполагали, что фамилия в связи с замужеством изменилась, что и подтвердилось впоследствии). И вот летом прошлого года круг поиска сузился, и не осталось сомнений, что мы разыскали Людмилу! Все указывало на Чишминский район Башкортостана.

Оказалось, что Людмила Андреевна Львова, теперь Сорокина, проживает вместе с семьей дочери в селе Шингак-Куле Республики Башкортостан. Общение с семьей, с работниками администрации сельского поселения убедило нас, насколько удачным оказался наш поиск, что десятки случайностей привели к его счастливому исходу.

Выяснилось, что после выхода из Чебоксарского детского дома и окончания строительной школы № 4 в Чебоксарах Людмилу направили для работы в Узбекистан, где требовались квалифицированные рабочие руки. 1 января 1957 года в трудовой книжке Людмилы Львовой появляется первая запись: «Молодого специалиста, окончившего строительную школу № 4 г. Чебоксары, зачислить на работу в СМУ-2 в качестве штукатура 4-го разряда». И понеслась рабочая жизнь Людмилы! И на шахте работала, и на путину на Тихий океан выезжала, и Ташкент после землетрясения поднимала. Временами было очень трудно, но были молодые, все выдюжили. В Ташкенте Людмила встретила трудолюбивого горьковского парня Анатолия Сорокина. С ним она создала крепкую семью, у них родились две дочери. Вместе со старшей дочерью Светланой, с ее мужем Шамилем Мустакимовым и с их детьми Маратом и Романом Людмила Андреевна и переехала в 2003 году обратно в Россию. Младшая Жанна с дочерьми Джулией и Джойей живут в Италии. Радоваться бы только детьми и внуками, но Людмила Андреевна еще в Узбекистане похоронила своего мужа.

Людмила, встретившая войну двухлетней малышкой, считала себя полной сиротой и ни разу даже не пыталась найти своих родственников.

После долгих скитаний по разным регионам Советского Союза вместе с семьей дочери остановилась в Республике Башкортостан на родине зятя Шамиля и обосновалась в селе Шингак-Куле Чишминского района. К ней все селяне относятся с большим уважением. Администрация муниципалитета сделала все зависящее от себя, чтобы закрепить юридически новый статус Людмилы Андреевны. Теперь она — житель блокадного Ленинграда, что приравнивает ее к ветеранам Великой Отечественной войны. Местное телевидение сняло о ней трогательный фильм. А 27 января этого года, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, Людмиле Андреевне торжественно вручили знак «Жителю блокадного Ленинграда» за номером 452170 — столько ленинградцев выжило после почти 900 блокадных дней. Людмилой Андреевной восхищаются и гордятся как односельчане, так и жители района и республики. «Они — совсем другой народ! Они — великие люди!» — делится заместитель председателя районного совета ветеранов Фаузий Асадуллин. А на 9 Мая, на День Победы, Людмилу Андреевну пригласили в Уфу. И ее в числе других участников и ветеранов Великой Отечественной войны тепло поздравил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

И мы поздравляем Людмилу Андреевну Львову-Сорокину с Днем Победы, желаем счастливого долголетия!

Я как-то спросил Шамиля, зятя Людмилы Андреевны, какого цвета у нее глаза. Ответ был такой: «Серого!»

Мне очень хочется пригласить Людмилу Андреевну к нам в Чебоксары. Я показал бы ей, каким неузнаваемым стал город ее далекого детства, какой широкой стала Волга, какой зоной отдыха стало Левобережье. Я ее все представляю девчонкой-подростком, какой мы и искали ее все эти годы. И при встрече я бы обязательно ей сказал: «Здравствуй, девочка с серыми глазами!»