Алкоголь привел в больницу

54-летний чебоксарец длительное время употреблял алкоголь. Однажды утром он почувствовал резкую опоясывающую боль в верхней части живота и сильную тошноту, началась рвота. Мужчина тут же вызвал скорую помощь, которая привезла его в Центральную городскую больницу.

Медики провели анализы и исследования, которые показали, что у пациента был острый панкреатит — это воспаление поджелудочной железы из-за алкогольных напитков. Этанол вызывает спазм протоков, нарушает отток ферментов, заставляя их переваривать саму поджелудочную железу, что ведет к воспалению, некрозу (отмиранию) тканей и сильным болям.

«Пациент получил необходимое лечение и был выписан с жизненно необходимыми рекомендациями — строгая диета и полное исключение алкоголя, — отмечает заместитель главного врача Центральной городской больницы Вера Сидельцева. — Кроме того, важно отказаться от вредной пищи, например, жирного, жареного, соленого, копченого и фастфуда. Только в этом случае можно говорить о профилактике новых обострений».

