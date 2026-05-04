Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем Победы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Чувашской Республики!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая — священная дата для каждого из нас. 81 год назад завершилась самая кровопролитная война, а подвиг ее героев стал символом несгибаемой силы духа и мужества. В каждой семье живет своя история о защитниках, своя память и свой повод для гордости. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мир и свободу, за которые они отдали свои жизни и молодость.

Вклад нашей родной Чувашии в общую Победу огромен. Более двухсот тысяч наших земляков ушли на фронт, каждый второй не вернулся. Республика ковала Победу и в тылу: приняла 28 эвакуированных заводов, мы стали вторым домом для десятков тысяч людей, которых война лишила крова. Здесь возводили Сурский и Казанский оборонительные рубежи, обеспечивали фронт продовольствием и лечили раненых. Жители Чувашии без сна и отдыха трудились, оставаясь несокрушимой опорой страны в годы тяжелейших испытаний. Этот трудовой подвиг — в нашем характере, в наших генах.

По моему поручению ежегодные выплаты ко Дню Победы стали постоянной мерой поддержки и теперь будут приходить автоматически. Они коснутся почти 36 тысяч жителей республики, на что в бюджете предусмотрено более 120 миллионов рублей.

Мы понимаем: важны не только цифры, но и искреннее человеческое соучастие.

В Чебоксарах запущен проект «Ветеранам — тепло наших рук», где волонтеры и соцработники помогают в быту и обеспечивают столь важное человеческое общение. В сельской местности действуют мобильные бригады медицинского обслуживания.

Дорогие земляки! Сегодня мы склоняем головы в память о великом подвиге отцов и дедов. Их беззаветная любовь к Родине передалась и новому поколению. Наши бойцы, участники специальной военной операции, — достойные наследники героев тех лет. Сегодня они так же самоотверженно защищают суверенитет нашей страны, доказывая, что связь времен неразрывна, а дух нашего народа — непобедим.

Наш святой долг — сберечь историческую правду и передать ее детям и внукам, чтобы память о той весне вечно жила в сердцах потомков, наполняя их силой и верой в свое Отечество.

Низкий поклон ветеранам и вечная память павшим. Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость и спокойствие. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!

С праздником!

С Днем Великой Победы!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 8 мая 2026 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.