Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Чувашской Республики!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая — священная дата для каждого из нас. 81 год назад завершилась самая кровопролитная война, а подвиг ее героев стал символом несгибаемой силы духа и мужества. В каждой семье живет своя история о защитниках, своя память и свой повод для гордости. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мир и свободу, за которые они отдали свои жизни и молодость.

Вклад нашей родной Чувашии в общую Победу огромен. Более двухсот тысяч наших земляков ушли на фронт, каждый второй не вернулся. Республика ковала Победу и в тылу: приняла 28 эвакуированных заводов, мы стали вторым домом для десятков тысяч людей, которых война лишила крова. Здесь возводили Сурский и Казанский оборонительные рубежи, обеспечивали фронт продовольствием и лечили раненых. Жители Чувашии без сна и отдыха трудились, оставаясь несокрушимой опорой страны в годы тяжелейших испытаний. Этот трудовой подвиг — в нашем характере, в наших генах.

По моему поручению ежегодные выплаты ко Дню Победы стали постоянной мерой поддержки и теперь будут приходить автоматически. Они коснутся почти 36 тысяч жителей республики, на что в бюджете предусмотрено более 120 миллионов рублей.

Мы понимаем: важны не только цифры, но и искреннее человеческое соучастие.

В Чебоксарах запущен проект «Ветеранам — тепло наших рук», где волонтеры и соцработники помогают в быту и обеспечивают столь важное человеческое общение. В сельской местности действуют мобильные бригады медицинского обслуживания.

Дорогие земляки! Сегодня мы склоняем головы в память о великом подвиге отцов и дедов. Их беззаветная любовь к Родине передалась и новому поколению. Наши бойцы, участники специальной военной операции, — достойные наследники героев тех лет. Сегодня они так же самоотверженно защищают суверенитет нашей страны, доказывая, что связь времен неразрывна, а дух нашего народа — непобедим.

Наш святой долг — сберечь историческую правду и передать ее детям и внукам, чтобы память о той весне вечно жила в сердцах потомков, наполняя их силой и верой в свое Отечество.

Низкий поклон ветеранам и вечная память павшим. Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость и спокойствие. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!

С праздником!

С Днем Великой Победы!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев