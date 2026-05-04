Состоялась встреча Главы Чувашии и Героя России

Единство тыла и фронта

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Доме Правительства Олег Николаев принял заместителя командующего 2-й Гвардейской общевойсковой армией, гвардии генерал-майора, Героя России Андрея Буйлова. Поговорили о самом главном — о тех, кто сегодня защищает Отечество, и о том, как вся республика помогает им приближать Победу.

Одним из ключевых вопросов беседы стала недавняя массированная атака беспилотников на Чебоксары и Чебоксарский округ. Андрей Буйлов, чья малая родина — Новочебоксарск, не остался в стороне от трагедии земляков.

Генерал-майор выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, отметив, что противник, очевидно, старается запугать жителей такими ударами. Он подчеркнул, что в эти дни особенно важны сплоченность и понимание общих целей. «Со своей стороны обещаю — ответ последует неизбежно», — добавил Герой России.

Олег Николаев поблагодарил военного за твердую позицию и заверил, что республика продолжает укреплять систему гражданской обороны и поддержки пострадавших.

Республика, как отметил Глава, с первых дней специальной военной операции включилась в помощь фронту. По аналогии с годами Великой Отечественной, жители республики регулярно отправляют на передовую и в госпитали гуманитарные грузы. Олег Николаев сообщил, что власти республики всегда интересуются, чего особенно не хватает бойцам, и в зависимости от их потребностей формируют заявки, добавив, что готов выслушать и предложения собеседника.

Правительство республики шефствует над рядом воинских подразделений, обеспечивая военнослужащих всем необходимым — от средств защиты до предметов быта. По просьбе Андрея Буйлова Глава республики передал партию квадрокоптеров для разведывательных подразделений. Уже в ближайшие дни на фронт отправятся высокотехнологичное оборудование, бензиновые генераторы и портативные радиостанции.

Отдельной темой разговора стало патриотическое воспитание. Олег Николаев подчеркнул: важно, чтобы молодежь знала своих героев лично, а не только по сводкам новостей. Он отметил, что факт личного мужества лишь усиливает воздействие на молодежь, а опыт, полученный в ходе СВО, должен передаваться через встречи, уроки мужества и живое общение.

Андрей Буйлов, удостоенный звания Героя России в феврале 2025 года за проявленное мужество на самых сложных участках фронта, поддержал эту инициативу. Он выразил благодарность руководству республики за системную помощь ветеранам СВО и семьям действующих военнослужащих.

Генерал-майор подчеркнул, что оперативное решение социальных вопросов позволяет бойцам полностью сосредоточиться на выполнении долга, и выразил особую благодарность за помощь в обеспечении необходимым оборудованием, которое не только помогает выполнять боевые задачи, но и спасает жизни.

В завершение встречи Олег Николаев вручил Андрею Буйлову подарочное издание книги «Чувашия. Наследие Улыпа», выпущенное к 105-летию республики. Глава региона выразил надежду, что этот подарок станет связующим звеном с малой родиной и поможет земляку, даже находясь вдали от дома, чувствовать тепло и поддержку.

СПРАВКА «СЧ»

Андрей Буйлов, уроженец Новочебоксарска, окончил Казанское суворовское военное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. В 2023 году в звании подполковника возглавил 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Александрийскую бригаду. За проявленную доблесть на самых сложных участках фронта в феврале 2025 года был повышен до генерал-майора, а вскоре удостоен звания «Герой Российской Федерации» и звания «Почетный гражданин Чувашской Республики».

Имеет два ордена Мужества. В настоящее время занимает пост заместителя командующего 2-й Гвардейской общевойсковой армией.