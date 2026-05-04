9 мая — День Победы

Уважаемые ветераны! Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая — священная дата в истории нашей страны, символ беспримерного мужества, единства и силы духа народа. В этот день мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем подвиг воинов-освободителей и тружеников тыла, которые отстояли свободу и независимость Родины, подарив нам мирное будущее.
Наш долг — бережно хранить память о героизме предков, быть достойными их подвига, укреплять мощь и авторитет России, обеспечивать безопасность и процветание Отечества. Пусть связь поколений остается нерушимой, а патриотизм и любовь к Родине всегда служат опорой для новых свершений.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой! С Днем Великой Победы!
Председатель Государственного Совета Чувашской Республики
Леонид Черкесов
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Чувашской Республики!
От всей души поздравляю с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая 1945 года навсегда остается в наших сердцах как символ величайшего мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. Этот день объединяет общей гордостью за поколение победителей, которое ценой невероятных усилий отстояло свободу и независимость нашей страны.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за каждый прожитый день и подаренное будущее. Мы обязаны передать детям и внукам правду о той войне, укрепить связь поколений и сделать все, чтобы подвиг героев никогда не был забыт.
Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, мира, добра и благополучия. С праздником Великой Победы!
С уважением,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики
Николай Малов
Уважаемые ветераны и труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!
9 Мая — это не просто дата в календаре, а день, когда мы с особой гордостью и благодарностью вспоминаем тех, кто подарил нам мир и свободу. Это день памяти о миллионах судеб, о невероятном мужестве и самоотверженности наших дедов и прадедов, о подвиге тех, кто сражался на фронте, и тех, кто ковал Победу в тылу, не жалея сил и здоровья.
Особая забота и внимание — нашим дорогим ветеранам. Мы в неоплатном долгу перед ними. Давайте будем чуткими, будем помогать тем, кто еще с нами, окружать их теплом и уважением.
Пусть память о Великом подвиге наших героев и защитников Родины всегда будет для нас нравственным ориентиром. Пусть каждый из нас стремится быть достойным гражданином, который ценит свою страну, уважает ее историю, укрепляет настоящее и строит уверенное будущее.
Желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах всегда царят мир, добро и согласие!
С уважением,
и.о. Директора филиала «Чувашэнерго»
Константин Полуэктов
Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые жители Чувашской Республики!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая навсегда вписано в историю как символ героизма, силы духа и беззаветной любви к Родине. Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался на фронте, кто отстоял свободу и подарил нам мирное небо.
Особая благодарность всем тем, кто в суровые годы войны трудился в тылу. Преодолевая все препятствия, следуя долгу и не щадя себя, эти люди обеспечивали страну продовольствием и поддерживали фронт. Их самоотверженность и вера в будущее остаются для нас нравственным ориентиром и источником вдохновения.
Сегодня, продолжая традиции созидательного труда, мы вносим свой вклад в развитие страны и укрепление ее продовольственной безопасности. Продукция компании «Агромаш ТПК» служит делу мирного труда, помогает аграриям эффективно работать на земле и развивать сельское хозяйство.
В этот торжественный день примите искреннее поздравление с великим праздником и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира вам и вашим близким. С Днем Победы!
С уважением,
генеральный директор «Агромаш ТПК»
Алексей Яковлев