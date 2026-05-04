9 мая — День Победы

Уважаемые ветераны! Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая — священная дата в истории нашей страны, символ беспримерного мужества, единства и силы духа народа. В этот день мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем подвиг воинов-освободителей и тружеников тыла, которые отстояли свободу и независимость Родины, подарив нам мирное будущее.

Наш долг — бережно хранить память о героизме предков, быть достойными их подвига, укреплять мощь и авторитет России, обеспечивать безопасность и процветание Отечества. Пусть связь поколений остается нерушимой, а патриотизм и любовь к Родине всегда служат опорой для новых свершений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой! С Днем Великой Победы!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики

Леонид Черкесов

Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Чувашской Республики!

От всей души поздравляю с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая 1945 года навсегда остается в наших сердцах как символ величайшего мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. Этот день объединяет общей гордостью за поколение победителей, которое ценой невероятных усилий отстояло свободу и независимость нашей страны.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за каждый прожитый день и подаренное будущее. Мы обязаны передать детям и внукам правду о той войне, укрепить связь поколений и сделать все, чтобы подвиг героев никогда не был забыт.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, мира, добра и благополучия. С праздником Великой Победы!

С уважением,

депутат Государственного Совета Чувашской Республики

Николай Малов

Уважаемые ветераны и труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!

9 Мая — это не просто дата в календаре, а день, когда мы с особой гордостью и благодарностью вспоминаем тех, кто подарил нам мир и свободу. Это день памяти о миллионах судеб, о невероятном мужестве и самоотверженности наших дедов и прадедов, о подвиге тех, кто сражался на фронте, и тех, кто ковал Победу в тылу, не жалея сил и здоровья.

Особая забота и внимание — нашим дорогим ветеранам. Мы в неоплатном долгу перед ними. Давайте будем чуткими, будем помогать тем, кто еще с нами, окружать их теплом и уважением.

Пусть память о Великом подвиге наших героев и защитников Родины всегда будет для нас нравственным ориентиром. Пусть каждый из нас стремится быть достойным гражданином, который ценит свою страну, уважает ее историю, укрепляет настоящее и строит уверенное будущее.

Желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах всегда царят мир, добро и согласие!

С уважением,

и.о. Директора филиала «Чувашэнерго»

Константин Полуэктов

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!

Уважаемые жители Чувашской Республики!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая навсегда вписано в историю как символ героизма, силы духа и беззаветной любви к Родине. Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался на фронте, кто отстоял свободу и подарил нам мирное небо.

Особая благодарность всем тем, кто в суровые годы войны трудился в тылу. Преодолевая все препятствия, следуя долгу и не щадя себя, эти люди обеспечивали страну продовольствием и поддерживали фронт. Их самоотверженность и вера в будущее остаются для нас нравственным ориентиром и источником вдохновения.

Сегодня, продолжая традиции созидательного труда, мы вносим свой вклад в развитие страны и укрепление ее продовольственной безопасности. Продукция компании «Агромаш ТПК» служит делу мирного труда, помогает аграриям эффективно работать на земле и развивать сельское хозяйство.

В этот торжественный день примите искреннее поздравление с великим праздником и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира вам и вашим близким. С Днем Победы!

С уважением,

генеральный директор «Агромаш ТПК»

Алексей Яковлев