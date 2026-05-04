Вклад республики в общее дело

Из Чувашии в зону проведения специальной военной операции отправился очередной, 87-й по счету, гуманитарный конвой. Формирование груза велось по конкретным заявкам командиров с передовой.

Как отметил Глава республики Олег Николаев, сейчас для бойцов особенно важны мобильность и автономность. По его словам, на передовой нет мелочей, и от надежности блиндажа и плотности маскировочной сети напрямую зависит жизнь солдата. Поэтому задача Правительства — это обеспечить ребятам крепкий тыл, чтобы они могли спокойно выполнять свой долг. «Мы работаем ради одной на всех Победы», — добавил Олег Алексеевич.

В этот раз на фронт отправился настоящий «бытовой городок» на колесах: мобильный банно-прачечный комплекс, девять печей для бани, большие емкости для чистой воды. Все это стало возможным благодаря совместным усилиям Правительства республики и коллектива «Водоканала». Вместе с гумпомощью также отправили и серьезную технику: 10 квадрокоптеров с полным комплектом аккумуляторов, мощные генераторы и оборудование для усиления радиосигнала.

С начала спецоперации Фонд «Пӗрле» вместе с промышленниками Чувашии собрал для земляков на фронте уже более 180 млн рублей. На эти деньги закупили сотни квадрокоптеров и дронов-камикадзе, десятки систем радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, рации, автомобили, мотоциклы и квадроциклы.

А всего из республики направили запчасти для техники на 11 млн, лекарства на 4 млн, тысячи плит для строительства, 80 тонн воды, топливо, продукты и предметы первой необходимости. Для защиты с воздуха отвезли 500 тыс. квадратных метров антидроновых сеток.

Помогали все. Лесозаготовители передали 1500 кубометров древесины для укреплений. Волонтеры сплели 32 тыс. маскировочных сетей и изготовили 47 тыс. окопных свечей. Не забыли и про раненых. Союз женщин Чувашии отправил в госпитали почти 39 тонн медикаментов и гумпомощи.

Кстати, в каждой посылке — не только техника или продукты, но и письма от школьников, домашние гостинцы и индивидуальные подарки для защитников.

Ольга Зорина