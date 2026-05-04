Новые маршруты — новые возможности

Межмуниципальная транспортная сеть в Чувашии расширилась. Появились сразу пять новых автобусных маршрутов. Руководство республики отреагировало на многочисленные запросы жителей, поступившие в Правительство, органы местного самоуправления, депутатский корпус Госсовета. А вопрос организации новых маршрутов был включен в народную программу партии «Единая Россия».

Обращения жителей понятны, в тот или иной населенный пункт им необходимо попасть не только чтобы навестить родных и знакомых, но и для посещения различных социальных объектов. И желательно было бы доехать без пересадок и по логично выстроенному расписанию. Значимость появления сейчас новых маршрутов высока в том числе и потому, что такие проекты в республике не запускались длительное время. На это обратил внимание и Глава Чувашии Олег Николаев.

«Масштаб события очевиден: подобных системных решений по расширению сети не принималось почти десять лет. Для меня было принципиально важно выстроить удобную логистику. Мы проработали расписание так, чтобы интервал движения составлял около часа — это делает планирование поездок удобным, предсказуемым», — прокомментировал руководитель республики.

В свою очередь, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Максим Петров, назвал расширение межмуниципальной транспортной сети важным шагом к повышению качества жизни в республике.

Автобусы по новым маршрутам уже запустили, и реакция первых пассажиров не заставила себя долго ждать. Жители заметили, что удобнее стала не только логистика, но и сами автобусы в целом. «Люди из села Климово говорили, что очень рады открытию такого маршрута. Для многих это возможность вовремя попасть к врачу, не тратя лишних денег и сил. Автобус новый, удобный, все работает — кондиционер, поручни, сиденья. Пассажиры уже благодарят», — поделился водитель автобуса маршрута № 305.

В Минтрансе Чувашии заверили, что работа по развитию маршрутной сети будет продолжена.

Новые маршруты

— № 515 «Козловка — Новочебоксарск» (протяженность 92 км, малый класс, 5 автобусов, 1 резервный, 11 рейсов в каждом направлении, интервал — 1 час, стоимость — 277 руб.).

— № 305 «Ибреси — Канаш» (40 км, малый класс, 3 автобуса, 1 резервный, 11 рейсов, интервал — 1 час, стоимость — 117 руб. наличными, 94 руб. безналично).

— № 307 «Аликово — Красные Четаи» (47 км, малый класс, 3 автобуса, 1 резервный, 11 рейсов, интервал — 1 час, стоимость — 129 руб. наличными, 103 руб. безналично).

— № 303 «Шемурша — Батырево» (20,4 км, малый класс, 3 автобуса, 1 резервный, 11 рейсов, интервал — 1 час, стоимость — 57 руб. наличными, 46 руб. безналично).

— № 300 «Яльчики — Батырево» (33,2 км, малый класс, 3 автобуса, 1 резервный, 11 рейсов, интервал — 1 час, стоимость — 116 руб. наличными, 93 руб. безналично).