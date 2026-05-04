В Чебоксарах открыли барельеф Героя Советского Союза Александра Боголюбова

Для будущих поколений

Для Чебоксарского художественного училища это событие имеет особое значение. Будущий военачальник учился в этих стенах с 1908 по 1916 год, тогда здесь располагалось Чебоксарское высшее начальное училище.

Напомним, уроженец Чебоксар Александр Боголюбов начал свой боевой путь летом 1918 года, вступив в ряды Красной Армии и приняв участие в Гражданской войне. В период Великой Отечественной войны он занимал командные должности: возглавлял штаб 43-й армии, руководил штабами Северо-Западного, 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов. В мае 1945 года, уже в звании генерал-полковника, Александр Боголюбов был удостоен высшей награды — звания Героя Советского Союза.

К слову, о выдающемся земляке наша газета писала неоднократно. Бессменный автор «Советской Чувашии» Евгений Шумилов, руководитель регионального отделения ООО «Поисковое движение России» в республике, скрупулезно раскрывает на страницах издания личность легендарного генерал-полковника Боголюбова.

На днях в стенах Чебоксарского художественного училища торжественно открыли барельеф Героя Советского Союза. Он создан руками студентов третьего курса Антона Лобанова и Федора Баганова. Работу они выполняли под руководством заслуженного художника Российской Федерации и народного художника Чувашии Владимира Нагорнова, который высоко оценил скульптурное изображение, выполненное ребятами.

«Была проделана большая работа. Было трудно, но это бесценный опыт. Изучение жизни Александра Николаевича Боголюбова вдохновляет. Я рад, что все получилось и что память о таких героях живет в реальных делах», — поделился эмоциями Антон Лобанов.

Теперь образ великого полководца встречает каждого на входе в училище, напоминая о верности Отечеству и той цене, которую заплатили наши предки за мирное небо над головой.