Диагностика для ясного взгляда

В преддверии Дня Победы в Республиканской клинической офтальмологической больнице прошел День открытых дверей для участников специальной военной операции и членов их семей.

Комплексную диагностику на современном оборудовании прошли 40 пациентов. Каждый получил консультацию врачей-офтальмологов. Специалисты подробно разъясняли диагнозы и назначали необходимое лечение. Дети также не были обделены вниманием — медики рассказывали, как сохранить здоровье глаз, особенно при постоянном использовании гаджетов. Кстати, по показаниям, оперативное лечение получат семь человек.

«В больнице оказание всех видов офтальмологической медицинской помощи данной категории граждан — в приоритетном порядке, — подчеркнула главный врач больницы, главный внештатный специалист-офтальмолог Минздрава Чувашии Ирина Васильева. — В этот день мы стараемся создать максимально комфортные условия для прохождения осмотра. Забота о зрении тех, кто смотрит в лицо опасности, и тех, кто с надеждой смотрит им вслед, — это особая форма уважения к прошлой Великой Победе и вклад в будущее спокойствие страны».

Проект «День открытых дверей для участников СВО и членов их семей» реализуется по поручению Главы Чувашии Олега Николаева при поддержке партийного проекта Единой России «Здоровое будущее» и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».