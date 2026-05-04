Объекты здравоохранения — на особом контроле

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Канашском межтерриториальном медицинском центре начались масштабные работы по капитальному ремонту родильного и гинекологического отделений. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено более 216 млн рублей.

Объект очень востребован, так как обслуживает жителей не только города Канаша, но и Канашского, Янтиковского, Урмарского, Ибресинского, Батыревского, Яльчикского и Шемуршинского муниципальных округов. Но беспокоиться не нужно — на время ремонтных работ беременные женщины и пациентки, нуждающиеся в гинекологической помощи, направлены в профильные медорганизации.

Сегодня на объекте идет демонтаж старых стеновых перегородок, потолков, перекрытий и коммуникаций. Их заменят но новые инженерные системы, а внешний вид полностью обновится. Фасад, входные группы, перепланировка помещений, замена окон и дверей — отделения будут на загляденье.

«Еще раз акцентировала внимание подрядной организации на критической важности соблюдения графика производства работ, — отметила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова, проинспектировавшая ход строительства. — Отклонения от дорожной карты недопустимы! Контроль за качеством и сроками выполнения работ осуществляется на системной основе, в том числе с привлечением общественности в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».