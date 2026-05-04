В Чебоксарах определились триумфаторы «Гонки патриотов», а «ЛАВА» продолжает борьбу с лучшими командами страны

ВОЛЕЙБОЛ. Республиканская команда «ЛАВА» принимает участие в чемпионате России среди мужских коллективов первой лиги. В стартовой игре группового этапа она одолела «Рубеж» из Псковской области со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 25:20). Об итогах турнира для коллектива расскажем в следующих номерах «СЧ».

ГТО. Команда республики успешно выступила в Сочи на Всероссийском фестивале комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов. Так, в беге на 3 км в многоборье ГТО Артур Михайлов, учащийся Чебоксарского института Московского политехнического университета, стал быстрейшим среди участников седьмой возрастной ступени. Кроме того, студент ЧГУ имени И.Н. Ульянова Глеб Михайлов опередил всех соперников в восьмой ступени.

ТЕННИС. Уроженец Чебоксар Марат Шарипов выступил в турнире категории «челленджер» в китайском Уси. В первом круге квалификации 23-летний теннисист обыграл Синдзи Хазаву из Японии 6:3, 6:4. Однако Марат не вышел на матч второго раунда против серба Огнена Милича.

ЗОЖ. В Чебоксарах определились победители и призеры военизированной спортивно-патриотической «Гонки патриотов», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В зачете команд до 18 лет чемпионом стал коллектив «Берет 40», следом финишировал «Панкратион», а замкнул тройку призеров «Беркут 1». В возрастной группе старше 18 лет самое быстрое время показала команда «Страж». На втором месте — «Госавтоинспекция», а «бронза» на счету Центра «Воин», сообщили в Управлении физкультуры и спорта Чебоксар.