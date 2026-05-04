Огонь памяти зажжен навсегда

В каждой семье есть герои, ковавшие Победу в Великой Отечественной войне. История подвигов защитников Родины жива в сердцах потомков. При этом память о солдатах, отдавших жизни на поле боя, символизирует Вечный огонь, который беспрерывно горит у памятников и мемориалов. Всероссийская акция «Храним огонь Победы», реализуемая ПАО «Газпром», продолжает шествие по стране.

Недавно состоялось знаменательное событие, объединившее более десятка субъектов. В регионах Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов одновременно вспыхнули 12 Вечных огней.

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал команду на зажжение символов Победы с мемориала «Аллея Памяти» в Торжке (Тверская область). Кроме того, в мероприятии участвовали первый заместитель Председателя Совета Федерации России, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, глава Тверской области Виталий Королев, главы субъектов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Также воочию наблюдали за процессом ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, жители городов, поселков и сел.

«Газификация мемориалов с Вечными огнями является неотъемлемой частью президентских инфраструктурных проектов по газификации и догазификации, которые реализует «Газпром» при поддержке партии «Единая Россия». Сохранение памяти о защитниках, которые отдавали жизни за Родину, — священная обязанность газовиков, и эта память будет бережно передаваться сквозь года нашим детям и внукам как величайшая ценность», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Чувашия также стала участником Всероссийской акции. Новый Вечный огонь был зажжен у мемориала «Воину-освободителю» в селе Яльчики. На фронт ушли более 8 тыс. человек, из них 3795 защитников Родины, к сожалению, не вернулись домой. За доблесть и отвагу, проявленную в боях, сыны Яльчикской земли удостоились самых высоких наград. Семен Алексеевич Андреев, Александр Филиппович Беляев и Николай Петрович Иванов стали Героями Советского Союза, пять уроженцев награждены орденом Ленина, 15 — орденом Красного Знамени. Сотням солдат и офицеров вручили ордена Славы, Красной Звезды, Отечественной войны I, II степени, медали.

Памятник Воину-освободителю на Центральной площади села Яльчики, прямо перед зданием администрации, установлен в 1992 году. Каждый год сельская администрация наводит здесь порядок и проводит текущий ремонт. В 2026 году по программе инициативного бюджетирования возле сооружения благоустроили территорию, вновь отремонтировали сам памятник, обустроили монолитную площадку и облицевали мраморными плитами.

Для обеспечения круглосуточной работы символа Победы был построен подводящий газопровод, смонтировали оборудование, установили современное газогорелочное устройство.

В честь большого события для округа на Центральной площади собрались жители разных поколений. В торжественной церемонии приняли участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, депутат Госсовета республики, член Регионального политсовета Чувашского реготделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Юрий Попов, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Александр Бусыгин, глава Яльчикского округа Леонард Левый. В преддверии долгожданного момента каждый человек, присутствующий на месте события, мысленно вспоминал своих героев.

Слесарю Яльчикского ремонтно-эксплуатационного участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в Канаше Владимиру Тябукову выпала большая честь зажечь факел от капсулы эстафеты частицей огня, которую доставили от символа Победы у монумента Славы в Чебоксарах. Дед Владимира Зиноновича Гурий Иванович Тябуков служил командиром отдельного батальона связи. Во время Великой Отечественной войны он начинал боевой путь под Ржевом, освобождал Минск, Варшаву и Берлин. Гурия Тябукова наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и различными медалями.

Почетное право зажечь Вечный огонь в память о героях-земляках предоставили наследникам Победы: участнику специальной военной операции Евгению Михайловскому и ученице 10 класса Яльчикской средней школы имени Героя России Николая Петрова Юлии Петровой. В семье Юлии два примера настоящих защитников и патриотов своей Родины. Прадед девочки Алексей Ларионов прошел всю Великую Отечественную войну электромехаником, обеспечивая бесперебойную связь радиостанций в любую погоду, а брат Николай Петров пошел по стопам прадеда, проявил мужество и отвагу в зоне специальной военной операции. Николай погиб и был удостоен звания Героя России (посмертно).

«По рассказам родных я знаю о героизме своего прадеда и хорошо помню своего брата. Они всегда поступали как честные и справедливые люди. Мы чтим подвиги наших родных, — поделилась Юлия Петрова. — Для меня Николай — это пример того, каким должен быть настоящий человек: добрым, сердечным, всегда готовым прийти на помощь».

Девочка учится в кадетском классе и рассматривает в качестве возможного варианта дальнейшее поступление в высшее учебное заведение, чтобы получить профессию военного медика.

К сведению В соответствии с поручениями Президента России Владимира Владимировича Путина и при поддержке партии «Единая Россия» «Газпром» проводит масштабную работу по газификации регионов и подключению к сетевому природному газу мемориальных комплексов страны. Всероссийская акция «Храним огонь Победы» стартовала в 2025 году. Тогда к сетевому газу были подключены 189 мемориалов с Вечными огнями по всей России, из них четыре — в Чувашии.

«В ведении ПАО «Газпром» находится более 1900 памятников и мемориалов. Поставка газа для обеспечения горения Вечных огней производится на безвозмездной основе по поручению Владимира Путина. Сотрудники газораспределительных организаций оперативно проводят техническое обслуживание для обеспечения безаварийного и бесперебойного горения. Открытие Вечного огня — дань памяти всем защитникам Отечества и тем героям, кто ковал Победу в тылу», — подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Александр Бусыгин.

Почетные гости, жители Яльчикского округа возложили цветы к обновленному мемориальному комплексу. Кроме того, присутствующие в едином порыве исполнили песню «День Победы» — легендарная музыка объединила регионы страны, где одновременно зажегся Вечный огонь. Также юнармейцы в знак уважения к защитникам Отечества отмаршировали на параде — наследники героев четко чеканили строевой шаг. Масштабное событие — яркое свидетельство того, что память о Великой Победе живет в сердцах поколений.