«Сверить свой внутренний компас»

Эти майские дни стали для многих чебоксарцев временем личной, глубокой сверки с историей. Вот и депутат Государственной Думы Алла Салаева в преддверии Дня Великой Победы сделала то, что выходит далеко за рамки официальных церемоний. Открытие мемориальных досок Героям Советского Союза в чебоксарских школах и душевная встреча с ветераном в Моргаушах — везде чувствовалось то трепетное отношение к памяти, которое невозможно подменить.

Особый разговор — о проекте, который Алла Салаева вместе с партией «Единая Россия» реализует в республике уже третий год. Благодаря ее личному обращению к руководству Российского военно-исторического общества и поддержке Владимира Мединского Чувашия получила 15 авторских мемориальных досок. Их устанавливают на малой родине Героев.

«Для меня каждая такая доска — не просто плита, — признается Алла Салаева. — Мы возвращаем имена, которые должны звучать в каждом доме. Когда школьники в родном селе видят, что Герой учился здесь, ходил по этим улицам, они понимают, что подвиг — это реальная жизнь. Это и есть та самая связь времен, которую мы обязаны беречь».

Первой точкой на карте памяти стала чебоксарская гимназия № 4. Здесь появилась мемориальная доска Михаилу Поликарповичу Карпееву — летчику-штурмовику, совершившему 100 боевых вылетов на грозном Ил-2. Выбор места не случаен. Будущий Герой учился в этой школе, здесь же посещал аэроклуб. Готовясь к церемонии, Алла Салаева по собственной инициативе подняла подшивки «Советской Чувашии», чтобы прикоснуться к живой истории.

«Перелистывая старые номера, остановилась на статье о Михаиле Карпееве. Строчки из наградных документов пробивают до мурашек, — поделилась депутат. — «Над полем боя действует грамотно, несмотря на сильное противодействие, умело маневрируя, снижаясь до бреющего полета, в упор расстреливая технику и живую силу противника…» Перечитывая это, еще раз убедилась в невероятной внутренней силе поколения победителей. Для них не было «слишком сложно» или «невозможно», были только любовь к Родине и долг».

Но самым пронзительным моментом церемонии у гимназии № 4 стало выступление учеников. Детский хор запел песню «За тебя, Родина-мать». Алла Салаева не скрывала эмоций: «Я стояла и не могла сдержать слез. Честно, это было великолепно. Искренний порыв. В детских голосах звучала такая сила и чистота, что строчка «За тебя, Родина-мать» прозвучала не как гимн прошлому, а как тихая клятва помнить. Клятва быть достойными».

Эта клятва юных сердец стала лучшим подтверждением тому, что проект достигает своей главной цели. Ведь эти доски «нужны прежде всего нам, чтобы сверить свой внутренний компас».

Открыли еще одну мемориальную доску — Герою Советского Союза, нашему земляку Ивану Николаевичу Герасимову на школе № 23 города Чебоксары. Командир эскадрильи, «мастер штурмовых атак», он совершил более 200 боевых вылетов, участвовал в крупнейших сражениях. Теперь школьники задумались над созданием музея, посвященного своему прославленному выпускнику.

Уже через несколько дней Алла Салаева отправилась в Моргаушский округ, чтобы лично поздравить ветерана Николая Гавриловича Алексеева. Эту встречу депутат назвал огромной честью.

У фронтовика Николая Гавриловича 9 Мая — дата с удивительным, почти мистическим смыслом. «Во-первых, День Победы — самый главный праздник страны, — рассказал он гостье. — Во-вторых, именно в День Победы, 9 Мая 1950 года, я вернулся домой после войны. А, в-третьих, ровно через 9 лет, 9 Мая 1959 года, у нас с супругой родились двойняшки».

За плечами ветерана — война с японскими милитаристами на Дальнем Востоке, а после — долгий трудовой подвиг. Где бы ни работал Николай Гаврилович, его знали как мастера с золотыми руками и добрейшей души человека. Сегодня он окружен любовью огромной семьи. У него четверо детей, четверо внуков, пятеро правнуков.

«Низкий поклон вам, Николай Гаврилович, и всем нашим дорогим ветеранам, — обратилась к фронтовику Алла Салаева. — Вы защитили Родину и всю жизнь творили добро. Спасибо за Победу, за труд и за этот трогательный пример того, как судьба соединила историю страны с семейным счастьем!»

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, министр образования Чувашии: «Здесь очень важно сказать про федеральный проект «Без срока давности». О том, что у войны нет забытых дат и нет права на беспамятство. Как куратор проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия» скажу: наша задача — чтобы школьники не просто учили даты, а видели глазами своих героев. Вот о чем эта доска. О памяти, которая работает здесь и сейчас».

Дмитрий Федоров