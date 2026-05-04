Содействие получают сотни предпринимателей

Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса нашей республики заняло второе место среди государственных микрофинансовых организаций страны сразу по двум показателям. Данные опубликовало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Рабочий портфель в регионе на 1 января 2026 года составил 2172 млн рублей, объем выданных за 2025 год займов — 1417 млн рублей. В топ-5 рейтинга агентство держится уже несколько лет подряд. Первое место — у Фонда микрофинансирования Краснодарского края, третье — у Удмуртского фонда развития предпринимательства.

«Второе место в национальном рейтинге сразу по двум показателям — это свидетельство того, что микрофинансовый инструмент в Чувашии действительно работает и охватывает сотни получателей поддержки. Портфель перешагнул отметку в 2 млрд рублей, и за каждым рублем — конкретный предприниматель, который получил доступный ресурс для развития своего дела», — сказала министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова.