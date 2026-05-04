Цена на молочку «упала», а ремонт авто подорожал

Годовая инфляция в Чувашии по итогам марта 2026 года достигла отметки 6,6%, при этом за один месяц потребительские цены выросли на 1,1%. Такие данные приводятся в актуальном информационно-аналитическом обзоре, опубликованном на официальном ресурсе Банка России.

Наименьший вклад в ускорение инфляции внесла продовольственная группа товаров. В сегменте продуктов питания наблюдалась разнонаправленная динамика: стоимость яиц продемонстрировала рост, что эксперты связывают с удорожанием кормовой базы и логистических услуг для производителей. В то же время увеличение объемов выпуска молочной продукции позволило снизить цены на сливочное масло и сыры, что стало приятным исключением для потребительской корзины жителей республики.

Сфера услуг также отреагировала на текущие рыночные условия. Сезонный всплеск спроса на туристические поездки за рубеж закономерно привел к удорожанию соответствующих предложений. Параллельно увеличились тарифы на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта. Предприятия отрасли вынуждены были пересмотреть прайс-листы в связи с ростом затрат на комплектующие материалы и аренду производственных помещений.

На рынке непродовольственных товаров ситуация складывалась неоднородно. Производители мебели столкнулись с повышением расходов на сырье и доставку, что отразилось на конечной стоимости продукции для покупателей. Вместе с тем высокие процентные ставки охладили потребительский интерес к отдельным категориям электроники. Телевизоры и бытовая техника, напротив, подешевели, поскольку ритейлеры были вынуждены стимулировать спрос через снижение цен.

Комментируя сложившуюся ситуацию, управляющий Отделением — Национальным банком Чувашской Республики Волго-Вятского главного управления Банка России Максим Фролов обратил внимание на сохраняющийся высокий уровень ключевой ставки регулятора. По его оценке, данный фактор оказывает системное влияние на всю экономику: в условиях дорогой кредитной нагрузки население склонно отдавать приоритет сбережениям, а не тратам, в том числе ограничивает использование заемных средств. «В результате спрос в экономике охлаждается и рост цен замедляется», — пояснил Максим Фролов.

Аналитики отмечают, что текущая инфляционная траектория в Чувашии в целом соответствует общероссийским тенденциям. Дальнейшая динамика будет зависеть от сбалансированности монетарной политики, стабильности цепочек поставок и адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям.

Андрей Рублев