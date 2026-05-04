На фронт в 18 лет

Глава Чувашии встретился с ветераном

В Чебоксарах накануне 9 Мая Олег Николаев посетил участницу Великой Отечественной войны Таисию Павловну Ярцеву. В ходе визита руководитель региона вручил ей памятные подарки и выразил искреннюю благодарность за героизм и мужество, проявленные на полях сражений.

Таисии Ярцевой 102 года. Ее фронтовая биография началась в 1941 году, когда после окончания школы и курсов телеграфистов 18-летняя девушка была направлена на 3-й Белорусский фронт. В должности командира отделения 2-й отдельной ордена Красной Звезды бригады правительственной связи НКВД она прошла боевой путь от Калуги до Кенигсберга, получила ранение, а после капитуляции Германии участвовала в боевых действиях против Японии. Демобилизовалась и вернулась домой лишь в октябре 1945 года. После войны более полувека Таисия Павловна посвятила педагогике, преподавая русский язык и литературу. Сегодня ее окружают заботой двое детей, двое внуков, семь правнуков и двое праправнуков. В нынешнем году ветерану присвоено звание почетного гражданина Чебоксар.

Посещая ветерана, Олег Николаев подчеркнул, что современное поколение не вправе забывать тех, кто ценой молодости, здоровья и даже жизни отстоял будущее страны. По его словам, в числе ключевых приоритетов руководства республики остается обеспечение максимального внимания и достойной старости фронтовикам и труженикам тыла, а также сохранение памяти о Победе в сознании молодежи. Личную историю Таисии Ярцевой руководитель региона назвал живой летописью эпохи, страницы которой необходимо бережно хранить и передавать потомкам.

Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова отметила, что помощь участникам войны в республике выстроена по системному и адресному принципу. Она уточнила, что за ветеранами закреплен регулярный патронаж социальных работников, а также организованы выдача технических средств реабилитации и бытовая поддержка. С начала текущего года специалисты органов соцзащиты обследовали условия проживания около 2,4 тыс. ветеранов, что позволило своевременно определить потребность в ремонте жилья, медицинском оборудовании или расширении социальных услуг. Девять участников и инвалидов войны подключены к системе долговременного ухода, функционирующей в регионе с 2023 года. В числе дополнительных мер поддержки числятся проект «Ветеранам — тепло наших рук» на базе Чебоксарского комплексного центра соцобслуживания и программа «Яндекс.Такси для ветеранов», обеспечивающая более 700 бесплатных поездок ежегодно.

К слову, к 9 Мая в Чувашии подготовлено 2,4 тыс. именных поздравлений от Главы республики и 80 подарочных наборов. Их вручение пройдет на дому и в ходе торжественных мероприятий с обязательным учетом состояния здоровья получателей. Также с этого года выплаты ко Дню Победы в Чувашии приобрели ежегодный характер. По распоряжению Олега Николаева и в соответствии с региональным законодательством в бюджете на эти цели заложено свыше 120,3 млн рублей, которые направлены на поддержку порядка 36 тыс. человек. Инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей предусмотрено по 10 тыс. рублей, труженикам тыла и «детям войны» — по 3 тыс. рублей. Средства перечисляются в автоматическом режиме. По состоянию на конец апреля выплаты уже получили более 17 тыс. человек, а окончательное распределение завершится к 8 мая.