В память о каждом герое

Эколого-патриотическая акция набирает обороты

В преддверии Дня Победы в селе Ишаки Чебоксарского округа развернулась масштабная высадка туй. Глава Чувашии Олег Николаев присоединился к международной акции «Сад памяти» и вместе с другими участниками высадил 150 саженцев в обновленном парке «Родник памяти». Это место выбрано не случайно: по преданию, сюда воины приходили перед отправкой на фронт, чтобы испить воды и набраться сил.

В этом году в республике планируется восстановить лес на площади более 31 гектара, высадив свыше 54 тысяч деревьев. За шесть лет участия в акции Чувашия уже внесла свой весомый вклад — более 560 тыс. новых деревьев. Для региона проект давно перестал быть рядовой экологической инициативой. Посадка деревьев воспринимается жителями как практическое воплощение исторической памяти и уважения к наследию старших поколений.

Открывая мероприятие, Олег Николаев подчеркнул, что каждое дерево — это живой символ жизни и памятник тем, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны, а также современным защитникам Отечества. Помимо этого Глава республики вручил благодарственные письма активным жителям округа за системную поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Депутат Государственной Думы Алла Салаева, комментируя значение акции, напомнила, что «Сады памяти» — это дань уважения 13,5 млн мирных граждан, ставших жертвами гитлеровского геноцида. Она акцентировала внимание на необходимости бережного сохранения мемориальных объектов и передачи достоверной исторической информации подрастающему поколению. Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, в свою очередь, поблагодарил жителей за неравеннодушие к памятным местам, которые, по его словам, есть практически в каждом населенном пункте республики.

Во время высадки саженцев участники вспоминали своих родных — фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей. Особые слова благодарности звучали в адрес тех, кто выстоял и вернулся домой с Победой. Боец специальной военной операции Никита Юринов, выступая перед собравшимися, отметил, что для военнослужащих крайне важно видеть, как на родине чтут память о подвиге старших поколений. Завершилась церемония возложением цветов к стеле павшим героям.

Как писала «СЧ» ранее, с 2020 года акция «Сад памяти» объединяет миллионы людей по всей стране и за ее пределами. В Чувашии проект поддерживают Минприроды республики, волонтеры и партия «Единая Россия». За пять лет в мероприятиях приняли участие около 8 тыс. жителей, восстановив леса на площади более 400 гектаров.