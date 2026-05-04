Республика просубсидирует общественные организации

Инвестиции в патриотизм

Кабинет министров Чувашии утвердил пакет нормативных актов, расширяющих меры государственного содействия общественным и патриотическим объединениям. Общая сумма ассигнований, зарезервированных в региональном бюджете на 2026 год, превышает 16 млн рублей. Соответствующие распоряжения о предоставлении субсидий подписал премьер-министр республики Сергей Артамонов.

Значительная часть средств — 15 млн рублей — предусмотрена для регионального отделения ДОСААФ России. Документ, разработанный Государственной службой Чувашии по делам юстиции, определяет целевое назначение субсидии: обучение граждан военно-учетным специальностям, включая управление транспортными средствами категорий «С», «D», «СЕ», подготовку водителей-электромехаников, парашютистов-стрелков и парашютистов-водителей. Выделенные ресурсы организация вправе направить как на текущий и капитальный ремонт учебно-материальной базы, так и на приобретение современного оборудования для образовательного процесса.

Руководитель Госслужбы по делам юстиции Дмитрий Сержантов, комментируя принятое решение, отметил, что финансирование деятельности ДОСААФ представляет собой стратегическую инвестицию в укрепление оборонного потенциала страны и совершенствование системы допризывной подготовки. По его оценке, модернизация материально-технической базы общества не только повысит качество обучения, но и создаст устойчивую основу для патриотического воспитания молодежи, формируя у подрастающего поколения осознанную готовность к защите национальных интересов.

Вопросами правового сопровождения поддержки ветеранских объединений занималось Министерство труда и социальной защиты республики. В рамках утвержденных постановлений Чувашская региональная общественная организация «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» получит субсидию в размере 527,6 тыс. рублей. Средства предназначены для социально значимых акций, включая закупку бензогенераторов, автомобильных комплектующих, горюче-смазочных материалов и оборудования для обеспечения бесперебойного электропитания — все необходимое для сбора и транспортировки гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции.

Сопоставимый объем поддержки — 520 тыс. рублей — выделен автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества Чувашской Республики». Финансирование также будет направлено на приобретение генераторов, ГСМ и запчастей, обеспечивающих логистику гуманитарных миссий.

Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова подчеркнула, что развитие институтов гражданского общества предполагает не просто бюджетное финансирование, а создание эффективных механизмов взаимодействия между государством и активными гражданами. По ее словам, предоставление реальных ресурсов Ассоциации ветеранов СВО и Комитету семей воинов Отечества позволяет сделать помощь более адресной, оперативной и человечной. Поддержка участников специальной военной операции и их близких, отметила министр, является общим долгом, который в республике реализуется через конкретные практические шаги: доверие к общественным инициативам, прозрачные процедуры субсидирования и внимательное отношение к деталям.

Сочетание целевой подготовки кадров для оборонной сферы и адресной помощи участникам спецоперации создает сбалансированную модель социальной политики, ориентированную как на долгосрочные стратегические задачи, так и на актуальные потребности сегодняшнего дня.